Konzert-Fail: Die Hännis erleben einen peinlichen Moment

Eigentlich wollten Luca Hänni (31) und Christina Hänni (36) das Konzert von Lewis Capaldi (29) beim Festival Moon & Stars im schweizerischen Locarno besuchen – doch daraus wurde nichts. Als das Paar beim Festival ankam, waren sämtliche Tickets für den britischen Sänger bereits ausverkauft. Stattdessen verbrachten die beiden den Abend auf der Foodmeile des Geländes. Was dann folgte, entwickelte sich laut Christina zu einem peinlichen Erlebnis der besonderen Art – wie sie jetzt auf Instagram verriet. Auf der Foodmeile wurden Luca und Christina immer wieder von Festivalbesuchern angesprochen, die sich wunderten, warum die beiden nicht im Konzert seien. "Nein, wir haben Lewis Capaldi nicht gesehen und ja, wir wurden sehr oft danach gefragt und sind in eine mega peinliche Situation geraten", schrieb die Tänzerin.

Wie Luca im Podcast "Don't worry be Hänni" erklärte, hatte er sogar versucht, beim Veranstalter noch Karten zu bekommen: "Es wäre schon geil gewesen. Ich habe den Veranstaltern sogar noch ein Mail geschrieben. Doch da gab es nur noch zwei VIP-Tickets für je 1000 Franken. Aber das war es mir nicht wert." Den Höhepunkt des Abends erlebten die Hännis, als eine Security-Mitarbeiterin die Sache selbst in die Hand nahm. Die Frau hatte zuvor viele Fotos der beiden hinter der Bühne gesehen und wollte ihnen unbedingt helfen – fast gegen ihren Willen, wie Christina betonte. Sie brachte das Paar kurzerhand zur Abendkasse, in der Hoffnung, dort noch Karten zu organisieren. Doch auch dort gab es keine Tickets mehr. Von außen wirkte die Szene so, als würden die beiden ihren Prominentenstatus nutzen, um sich ins Konzert einzuschleusen – obwohl genau das nie ihre Absicht gewesen war.

Vor vier Wochen zeigte Christina, dass bei den Hännis trotz solcher Pannen vor allem eins im Mittelpunkt steht: die Liebe. Ganz ohne Anlass machte sie Luca auf Instagram eine süße Liebeserklärung. Zu einem gemeinsamen Selfie schrieb die Tänzerin: "Mein Lieblingsort bist du." Und sie legte nach: "Hiermit will ich dir sagen, dass jeder Tag mit dir besonders ist, jeder Moment unbezahlbar und, egal was das Leben uns entgegenwirft, du mein liebster Mensch auf der Welt bist." Den Post beendete sie mit: "Ti amo, mis Schatzeli".

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IMAGO / Bildagentur Monn Christina und Luca Hänni, April 2023

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https://www.instagram.com/p/DaAuHLmDYBy/?img_index=1 Christina Hänni macht ihrem Luca eine Liebeserklärung bei Instagram

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Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni, Oktober 2024