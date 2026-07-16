Im Bach: Christina Hänni schwärmt von oberkörperfreiem Luca

Ob am Thunersee oder im kühlen Waldbach – Luca Hänni (31) genießt den Sommer in vollen Zügen, und seine Ehefrau Christina Hänni (36) hat davon offensichtlich einen sehr guten Blick. Der Schweizer Sänger ließ sich bei einem entspannten Familientag in einem Waldbach abkühlen, planschte ausgiebig im Wasser und tauchte dabei kurzerhand mit dem Gesicht ein. Während Luca auf dem Bauch im Bach lag, wartete Christina am Ufer – und hielt die Kamera drauf. Als er schließlich durchnässt und oberkörperfrei aufstand, war die Tänzerin offensichtlich begeistert von dem Anblick. Das Video teilte sie in ihrer Instagram-Story und ließ ihre Follower an dem Moment teilhaben.

Zu dem Clip schrieb Christina kurzerhand: "Von Ähm ja zu Grrr!" – ergänzt um ein Feuer-Emoji. Damit ließ sie keinen Zweifel daran, was sie von ihrem durchtrainierten Ehemann im Ferienmodus hält. Unterlegt ist das Video mit dem Song "Little Moments" des Indie-Duos Nerin. Der erst vor wenigen Monaten veröffentlichte Track handelt davon, dass es die ungeplanten kleinen Augenblicke im Leben sind, die zu unvergesslichen Erinnerungen werden. Zuletzt hat Christina Luca auch ohne besonderen Anlass eine romantische Liebeserklärung auf Instagram gemacht – einfach so.

Das Paar lernte sich 2020 bei der Tanzshow Let's Dance kennen, als Luca gemeinsam mit der Profitänzerin Christina Luft – dem Mädchennamen seiner heutigen Frau – auf dem Parkett stand. Noch im selben Jahr wurde ihre Beziehung öffentlich. Im August 2023 heirateten die beiden, und im Juni 2024 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Für die Liebe zog Christina von Deutschland in die Schweiz, wo die Familie ein Haus am Thunersee besitzt. Die Tänzerin hat die Schweiz längst als ihre neue Heimat angenommen und erzählt ihren Fans regelmäßig, wie wohl sie sich dort fühlt.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DaAuHLmDYBy/?img_index=1 Christina Hänni macht ihrem Luca eine Liebeserklärung bei Instagram

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Luca Hänni beim Schwimmen

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024