Christina Hänni im Zwiespalt: Tochter wächst zu schnell

Christina Hänni (34) und Luca Hänni (30) strahlen in voller Freude über ihr Baby! Im Juni letzten Jahres wurden die Profitänzerin und der Sänger erstmals Eltern – seither genießen sie das turbulente Leben mit ihrer kleinen Tochter. Beim letzten Arztbesuch wurde das Familienglück noch einmal bestätigt: Die Kleine entwickelt sich prächtig und ist, wie Christina stolz berichtet, "körperlich sehr weit für ihr Alter und sehr aktiv". Liebevoll nennt die frischgebackene Mutter sie ihren "kleinen Ninja Warrior" und betont: "Ganz der Papa!" Den Namen ihrer Tochter haben die beiden bisher jedoch nicht öffentlich gemacht.

Trotz der Freude mischt sich bei Christina auch ein Hauch Wehmut in den Alltag mit ihrem Nachwuchs. Vor allem bei der Erkenntnis, dass ihr Mädchen so schnell größer wird, kommen der Tänzerin schon einmal die Tränen. Besonders bewegt zeigte sie sich in ihrer Instagram-Story, als sie erfuhr, dass die Kleine schon bald aus dem Baby-Beistellbett in ein richtiges Bett umziehen sollte. "Das geht mir alles viel zu schnell!", erklärte sie ihren Fans. Die Sicherheit ihres Kindes geht für Christina natürlich vor, weshalb sie direkt Anpassungen am Schlafzimmer vornahm, um ihrem Baby den nächsten Entwicklungsschritt zu ermöglichen.

Luca und Christina, die sich während der gemeinsamen Zeit bei "Let's Dance" kennen und lieben gelernt haben, teilen regelmäßig Einblicke in ihr Leben als Trio. Beide sind für ihre Euphorie bekannt – sei es im Tanzstudio oder auf der Bühne. Auch als junge Eltern scheinen sie voller Elan zu sein. Dabei finden sie immer wieder liebevolle Worte füreinander. Luca beschrieb Christina kürzlich als "beste Mama", während sie wiederum betonte, wie stolz sie auf ihren Partner sei. Auf den sozialen Medien zeigen sie sich als eingespieltes Team, das den Alltag mit Baby zwischen Trubel und inniger Zweisamkeit meistert.

Instagram / lucahaenni1 Christina und Luca Hänni, Oktober 2024

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Christina und Luca Hänni, Oktober 2023

