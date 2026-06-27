Courteney Cox und Johnny McDaid sollen sich getrennt haben

Nach mehr als einem Jahrzehnt als Paar sollen Courteney Cox (62) und Johnny McDaid (49) ihre Beziehung beendet haben. Die Friends-Darstellerin und der Musiker der Band Snow Patrol waren seit 2013 zusammen und hatten sich sogar verlobt. Laut einem Bericht der Mail on Sunday sei die Trennung nun aber beschlossene Sache. Auch wenn die Nachricht für viele überraschend kommt, soll das Liebes-Aus zumindest in gutem Einvernehmen erfolgt sein.

Ein Insider berichtete der Mail on Sunday: "Johnny spricht unglaublich positiv über Courteney. Sie hatten eine sehr tiefe Beziehung und sind nach wie vor äußerst freundschaftlich verbunden. Sie sind enge Freunde und kümmern sich sehr umeinander. Das war keine hässliche Trennung. Sie hatten schlicht einen Punkt erreicht, an dem sie verschiedene Leben führten." Von Streit oder Drama also keine Spur – die beiden sollen auch künftig füreinander da sein.

Courteney und Johnny lernten sich 2013 kennen, als sie einander von ihrem gemeinsamen Freund Ed Sheeran (35) vorgestellt wurden. Schon ein Jahr später machten sie ihre Verlobung öffentlich, lösten sie 2015 jedoch überraschend wieder. "Unsere Beziehung ging drei Jahre und es war wirklich intensiv. Wir haben in der Therapie Schluss gemacht", plauderte die Schauspielerin 2024 im "Minnie Questions"-Podcast aus und ergänzte: "Ich habe es nicht geahnt. [...] Es war einfach so, dass wir zu diesem Therapeuten gingen, um über unsere Grenzen zu sprechen – was wir aneinander akzeptieren konnten und was nicht. Stattdessen hat er innerhalb der ersten Minute einfach Schluss gemacht. Und ich dachte nur: 'Was?'" 2016 fand das Paar dann aber noch einmal zueinander – auch wenn nun offenbar erneut Schluss ist.

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Getty Images Courteney Cox, mit ihrem Partner Johnny McDaid

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Getty Images Johnny McDaid und Courteney Cox bei der Hollywood For Science Gala 2019 in Los Angeles

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Getty Images Johnny McDaid und Courteney Cox auf der Bühne bei den Brit Awards 2022 in London