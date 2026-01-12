Courteney Cox feiert Jennifer Aniston in dieser Kult-Rolle

Jennifer Aniston (56) und Courteney Cox (61) haben ihre Fans mit einem neuen Haar-Clip auf Instagram überrascht, den sie gemeinsam für Jennifers Marke LolaVie gedreht haben. In dem Video, das Anfang der Woche online ging, witzelt Jennifer über die Frage, ob sie jemals brünett werden würde – just in dem Moment hält Courteney ihre dunkle Mähne an Jennifers Gesicht. "Oh, warte", sagt Jennifer, "das ist wie die Figur aus 'Kill the Boss', die ich gespielt habe." Gemeint ist ihre Rolle als Dr. Julia Harris, die berüchtigte Zahnärztin aus der Komödie von 2011. Courteney reagiert prompt und feiert die Erinnerung: "Ich liebe 'Kill the Boss'. Du warst eine badass-Zahnärztin", schwärmt sie im Clip.

Der kurze Plausch der Besties ist Teil einer Promo für LolaVie, greift aber geschickt auf Jennifers Filmkarriere zurück. "Kill the Boss" brachte sie damals zusammen mit Jason Bateman (56), Charlie Day (49), Jason Sudeikis (50), Jamie Foxx und Colin Farrell auf die Leinwand – als Dr. Harris trieb Jennifer ihre Crew mit enthemmtem Office-Humor an den Rand des Wahnsinns. Gegenüber dem Magazin People hatte die Schauspielerin im Sommer bereits verraten, dass sie genau diese Rolle gern noch einmal anpacken würde. "Oh mein Gott, das kam neulich erst auf: 'Kill the Boss'", sagte sie. "Jason Bateman und ich haben darüber gesprochen, und Charlie Day redet auch viel darüber. Das wäre super." Sie ergänzte: "Die Figuren sind urkomisch, und wir brauchen Comedy. Es wäre sehr spaßig zu sehen, wo diese verrückten Katzen heute stehen." Die Rolle war eine komplette 180-Grad-Wendung von den quirligen, liebenswerten Heldinnen in Rom-Coms wie "...und dann kam Polly" oder "Trennung mit Hindernissen".

Für Fans ist der neue Clip nun ein kleines öffentliches Wiedersehen der "Friends"-Ikonen, die zwischen 1994 und 2004 Seite an Seite vor der Kamera standen und bis heute verbunden bleiben. Jennifer ist durch ihren legendären Rachel-Haarschnitt längst Haar-Ikone geworden, was ihre Leidenschaft für ein eigenes Pflege-Label erklärt. Courteney zeigt sich in solchen Momenten oft als loyale Unterstützerin – ob auf Social Media, bei Projekten oder in Interviews. Die beiden teilen eine geerdete Freundschaft, die öffentlich selten ausschweifend inszeniert wirkt und sich stattdessen in kurzen, vertrauten Momenten zeigt, die ihre gemeinsame Geschichte mitschwingen lassen. "Mit Courteney befreundet zu sein bedeutet, Familie mit Courteney zu sein. Sie war sofort inklusiv, warm, liebevoll, interessiert an allem über dich", schwärmte Jennifer laut Us Weekly bei Courteneys Ehrung auf dem Walk of Fame im Jahr 2023. Und auch die "Scream"-Darstellerin hält mit ihrem Lob für Jennifer nicht zurück: "Nie gab es eine großzügigere, liebevollere, schönere, talentiertere, lustigere, loyalere Freundin", so Courteney in einem Instagram-Post zu Jennifers Geburtstag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Courteney Cox und Jennifer Aniston im Dezember 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Cast von "Horrible Bosses 2" beim Fototermin im Corinthia Hotel London: Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Charlie Day und Jason Bateman

Anzeige Anzeige

Imago "Friends"-Cast