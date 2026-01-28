Broadway-Überraschung: TV-Star Mark Consuelos auf der Bühne

Mit einem breiten Grinsen sorgte Kelly Ripa (55) am Mittwoch im US-Frühstücksfernsehen für eine echte Überraschung. Live on air verkündete die Moderatorin in der Show "Live with Kelly and Mark" nämlich einen großen Karriereschritt ihres Mannes Mark Consuelos (54) – und tippte ihrem Co-Host dabei liebevoll auf den Arm. Der TV-Star wagt sich jetzt auf die ganz große Bühne: Mark geht an den Broadway! Im New Yorker Todd Haimes Theatre steht der 53-Jährige bald im Komödienklassiker "Fallen Angels" von Noël Coward auf der Bühne. Mit dabei sind keine Geringeren als Rose Byrne (46) und Kelli O'Hara (49). Mark übernimmt die Rolle des Maurice Duclos – ein geheimnisvoller Mann, der als gemeinsamer Ex-Liebhaber zweier Freundinnen ordentlich für Chaos sorgt. Die ersten Previews starten bereits Ende März, die offizielle Premiere folgt im April.

Mark gab auch zu, dass ihm bei der Verkündung "der Schweiß ausbrach". Kelly konnte sich einen charmanten Seitenhieb nicht verkneifen und fragte lachend: "Fängst du schon an, nervös zu werden?" Gleichzeitig machte sie klar, worauf sie sich besonders freut – nämlich auf "acht Shows pro Woche" ihres Mannes. Auch die Produktion der Roundabout Theatre Company kann sich sehen lassen: Neben Rose Byrne und Kelli O'Hara stehen Aasif Mandvi, Christopher Fitzgerald und Tracee Chimo mit auf der Bühne. Parallel steht Mark für "Scream 7" vor der Kamera – gemeinsam mit Neve Campbell (52) und Courteney Cox (61) – und setzt damit seine erfolgreiche Serien- und Filmkarriere nahtlos fort.

Ein weiterer Glanzmoment: Erst kürzlich räumte Mark gemeinsam mit Kelly einen Emmy ab – als "Outstanding Entertainment Talk Show Host". Doch auch privat ist bei den Consuelos-Ripas alles eine Frage der Bühne und der Familie. Kennengelernt haben sich Kelly und Mark einst am Set der Kult-Seifenoper "All My Children". Aus der Set-Romanze wurde eine glückliche Ehe – und später eine perfekt eingespielte On-Air-Partnerschaft. Im Hause Consuelos-Ripa dreht sich vieles um die drei Kinder, deren Wege die stolzen Eltern aufmerksam begleiten. Tochter Lola verfolgt aktuell ihre Musikträume in London. Und auch Sohn Joaquin sorgt für Bühnenfieber: Kelly verriet kürzlich in der Sendung, dass er zeitgleich am Broadway in "Death of a Salesman" mitwirkt. Für Kelly bedeutet das wohl jede Menge Theaterabende – und die süße Qual der Wahl zwischen Ehemann und Sohn.

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei der Broadcasting + Cable Hall of Fame Gala

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei der Premiere von ESPNs "Running With The Wolves" in New York City

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos mit ihren Söhnen, Dezember 2025