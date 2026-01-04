Darüber reden Jennifer Aniston und Courteney Cox am liebsten

Jennifer Aniston (56) plauderte aus, worüber sie und ihre beste Freundin Courteney Cox (61) am liebsten reden – und warum das andere schnell gähnen lässt. Im Gespräch mit dem Magazin People verriet die Schauspielerin, dass ihre gemeinsamen Stunden oft von einem Thema dominiert werden: ihrer Leidenschaft für Inneneinrichtung. "Wir reden meistens über Interior Design. Es langweilt die Leute, wenn wir zusammen in einem Raum sind. Aber das ist es, was wir lieben. Es ist unsere Liebessprache", sagte Jennifer. Anlass des Interviews war der vierte Geburtstag ihres Beauty-Labels LolaVie in Los Angeles und der Launch ihres neuen Produkts.

Die Friends-Darstellerin gab außerdem preis, dass sie neben Courteney auch von einer anderen prominenten Freundin Unterstützung erhält. Selena Gomez (33), die ebenfalls eine erfolgreiche Unternehmerin im Beauty-Bereich ist, inspiriert sie im Umgang mit sozialen Medien. "Selena hilft mir, mich in soziale Medien einzufinden. Sie ist ein Engel, mit dem ich gerne Zeit verbringe", erzählte Jennifer. Abseits der digitalen Welt verbringe sie ihre freien Stunden am liebsten ganz entspannt: Nach einem langen Arbeitstag wolle sie einfach mit ihren Hunden Clyde und Lord Chesterfield abschalten, Musik hören oder Freunde zum Abendessen einladen.

Aktuell konzentriert sich Jennifer auf die Weiterentwicklung ihrer Beautymarke LolaVie und hat jüngst ein innovatives Trockenshampoo vorgestellt, das laut der Schauspielerin für "frisches Haar in Sekunden" sorgt und gleichzeitig Volumen verleiht. Jennifer betonte, dass es ihr wichtig sei, Positivität in ihr Leben zu bringen, sei es durch ihre Arbeit, ihre Hunde oder ihre engen Freundschaften zu Courteney und Selena. "Wir müssen die Schönheit im Leben finden", lautet das erklärte Ziel der Schauspielerin. Kleine Rituale, gemeinsame Abende und das Gefühl, in vertrauter Gesellschaft zu sein – das ist es, was sie unter Schönheit und einem erfüllten Leben versteht. Auch ihre neue Liebe, Jim Curtis, trägt sicher zu ihrem Glück bei.

Getty Images Courteney Cox und Jennifer Aniston im Dezember 2018

Getty Images Selena Gomez und Jennifer Aniston auf der "Golden Globe Awards"-Party, 2015

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis