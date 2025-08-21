Jennifer Aniston und Courteney gehen auf süßes Doppel-Date

Jennifer Aniston (56) und ihr neuer Partner Jim Curtis waren kürzlich bei einem entspannten Doppel-Date mit Courteney Cox (61) und Johnny McDaid (49) im exklusiven Nobu Malibu zu sehen. Die vier prominenten Gäste wurden dabei fotografiert, wie sie gemeinsam das Restaurant betraten und später auch wieder verließen. Jennifer trug eine blaue Jacke, kombiniert mit einer weißen Bluse und Jeans – lässig, aber stilvoll. Jim zeigte sich ebenfalls leger in einem dunklen Denimhemd, grauem Shirt und grünen Cargo-Hosen. Auch Courteney und Johnny wählten gemäß neuer Fotos auf Instagram entspannte Outfits, mit der Schauspielerin in Schwarz und einer Jeansjacke sowie dem Musiker in einem schwarzen Look mit Sonnenbrille.

Die Beziehung zwischen Jennifer und Jim wurde erst vor Kurzem öffentlich, nachdem sie im Juli gemeinsam Urlaub auf Mallorca machten. Während dieser Reise kamen die beiden sich näher und Us Weekly bestätigte ihre romantische Verbindung. Eine enge Freundin von Jennifer verriet, dass die beiden sich hervorragend verstehen. "Er tut ihr gut und bringt frischen Wind in ihr Leben", schwärmte sie. Jennifers Freunde sollen ganz begeistert von dem neuen Paar sein. Für Jim scheint diese Lebensphase ein Wendepunkt zu sein: Nach eigener Aussage brachte der Urlaub "Freude und Liebe", die er nicht einmal zu träumen gewagt hätte.

Jim Curtis, der als Lifecoach und Hypnotiseur tätig ist, wurde durch gemeinsame Freunde Teil von Jennifers Leben und hat inzwischen nicht nur ihr Herz erobert, sondern kommt auch im Freundeskreis bestens an. Für die Schauspielerin scheint die Beziehung nach vergangenen Liebesenttäuschungen ein harmonisches Kapitel zu sein. Gemeinsam mit Courteney, ihrer langjährigen Freundin aus Friends-Zeiten, und Johnny pflegt Jennifer offenbar eine enge Verbindung zu gleichgesinnten Seelen, mit denen sie besondere Momente teilt – sei es privat oder bei glamourösen Auftritten. Courteney, die einst Monica spielte, und Jennifer, unvergessen als Rachel, begeistern Fans bis heute mit ihrer Freundschaft, die selbst in den sozialen Medien viel Zuspruch bekommt.

Getty Images Jennifer Aniston und Courteney Cox

Instagram / jimcurtis1 Hypnotiseur Jim Curtis, Mai 2025

Getty Images Courteney Cox und Jennifer Aniston im Jahr 2002