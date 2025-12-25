Courteney Cox genießt Feiertagsdinner lässig in Jeans

Courteney Cox (61) hat sich kurz vor den Feiertagen einen entspannten Abend in Malibu gegönnt: Am Sonntagabend wurde die Friends-Ikone im Nobu gesichtet, wo sie mit einigen Freundinnen und Freunden gemütlich diniert hat. Auf Fotos, die Just Jared vorliegen, ist die Schauspielerin, die in Malibu lebt, zu sehen, die für das Dinner auf einen lässigen Look setzte und damit zeigte, wie elegant unkompliziert ein Pre-Holiday-Style sein kann. Der Ausflug ins Promi-Hotspot-Restaurant fand am 21. Dezember statt, die Stimmung wirkte gelöst, Gelächter am Tisch inklusive. Ein klassischer Ort, ein vertrauter Bekanntenkreis, ein Abend ohne roten Teppich – genau das, wonach es wenige Tage vor Weihnachten aussieht.

Modebewusste dürften an Courteneys Outfit ihre Freude gehabt haben: Sie kombinierte einen schwarz-weißen Woll- und Kaschmirpullover aus der Chanel-Kollektion 2016 über einem weißen Top mit blauen Jeans und einer Schultertasche. Während sie privat den ruhigen Jahresausklang genießt, wird es beruflich bald wieder laut: Als Reporterin Gale Weathers kehrt sie in Scream 7 zurück, Kinostart ist für den 27. Februar angesetzt. Parallel steckt die Schauspielerin tief in der Arbeit an "Evil Genius". Bei dem Indie-Krimi führt sie Regie und produziert, vor der Kamera stehen David Harbour (50) und Patricia Arquette (57). Der Doppeljob vor und hinter der Kamera zeigt, dass die Serien- und Filmfavoritin ihr Repertoire weiter ausbaut.

Privat verbringt Courteney viel Zeit mit Partner Johnny McDaid (49). Anfang des Jahres wurden die beiden zusammen mit Jennifer Aniston (56) und Jim Curtis beim gemeinsamen Dinner in Malibu gesehen – ein entspanntes Treffen unter alten Bekannten, bei dem die Vier auf unaufgeregte Looks setzten und ohne großen Auftritt auskamen. Courteney und Jennifer verbindet seit "Friends" eine enge Freundschaft, die sich auch abseits des Rampenlichts in regelmäßigen Treffen zeigt. Für gemeinsame Abende wählen sie gern vertraute Orte an der Küste, wo sie ungestört plaudern können und Routinen pflegen, die in einem vollen Terminkalender Halt geben. Genau diese Mischung aus Verlässlichkeit im Freundeskreis und kreativer Neugier prägt Courteneys Alltag.

Imago Courteney Cox, Schauspielerin

Instagram / courteneycoxofficial Courteney Cox und Johnny McDaid

Getty Images Courteney Cox und Jennifer Aniston im Jahr 2002