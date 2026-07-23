Jennifer Aniston feiert Courteney Cox wie kaum eine andere

Jennifer Aniston (57) hat ihrer langjährigen Freundin und Schauspielkollegin Courteney Cox (62) öffentlich ihre Unterstützung ausgesprochen. Die beiden kennen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit in der Kultserie Friends und stehen sich bis heute sehr nah. Anlass für Jennifers herzliche Geste auf Instagram war die Nachricht, dass Courteneys Filmprojekt "Evil Genius" in das Programm des Toronto International Film Festivals aufgenommen wurde. Bei dem Thriller, der auf der gleichnamigen Netflix-Doku basiert, ist die 62-Jährige nicht nur als Schauspielerin zu sehen, sondern hat auch Regie geführt und das Projekt produziert. Die Hauptrolle spielt Courteneys frühere Schwägerin Patricia Arquette (58).

Unter Courteneys ursprünglichem Beitrag, in dem die Schauspielerin ihren Film mit den Worten "Wenn du wirklich an etwas glaubst … gib niemals auf. Träume können wahr werden" beschrieb, legte Jennifer in den Kommentaren nach: "So stolz auf dich!!" Mit "Evil Genius" wagt Courteney einen weiteren großen Schritt als Filmemacherin, nachdem die Netflix-Dokuserie gleichen Namens nun als Thriller mit Patricia in der Hauptrolle neu interpretiert wird. Der Film wurde kürzlich offiziell ins Line-up des renommierten Festivals in Toronto aufgenommen – ein Meilenstein, den Jennifer öffentlich mitfeiert und damit einmal mehr zeigt, wie sehr sie den Weg ihrer Freundin unterstützt.

Die enge Bindung der beiden geht weit über gemeinsame "Friends"-Erinnerungen hinaus: Als Courteney 2023 ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame enthüllte, schwärmte Jennifer – an der Seite von Lisa Kudrow (62) –, wie E! News berichtet: "Mit Courteney befreundet zu sein, heißt, mit Courteney Familie zu sein." Außerdem ist Jennifer Patin von Courteneys und David Arquettes (54) Tochter Coco (22) und nannte sie in einem früheren TV-Interview liebevoll "Nuna". Die beiden Schauspielerinnen teilen nach Jennifers Worten sogar eine eigene "Liebessprache": "Wir reden meistens über Inneneinrichtung", erklärte sie gegenüber dem Magazin People und verriet, dass sie damit oft alle anderen im Raum langweilen – für die beiden ist es jedoch genau das, was ihre jahrelange Freundschaft noch enger macht.

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Getty Images Jennifer Aniston und Courteney Cox

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Getty Images Courteney Cox und Jennifer Aniston im Jahr 2002

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Getty Images Courteney Cox und Jennifer Aniston im Juni 2018