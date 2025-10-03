Courteney Cox begeistert Fans mit ihrem Schlagzeug-Talent

Mit diesem versteckten Talent haben wohl die wenigsten gerechnet: Courteney Cox (61) hat ihre Fans mit einem beeindruckenden Video auf Instagram begeistert, in dem sie ihre Fähigkeiten am Schlagzeug unter Beweis stellte. Die Schauspielerin performte mit voller Energie zu Nirvanas Klassiker "Smells Like Teen Spirit" und ließ ihre 20,8 Millionen Follower auf Social Media staunen. Obwohl Courteney erst seit Februar dieses Jahres Schlagzeug spielt, zeigte sie beeindruckendes Talent. "Du bist nicht einfach eine Drummerin, du besitzt dieses Instrument!", schwärmte ein begeisterter Fan. Neben den Fans zeigten sich auch Stars wie Rita Wilson (68), Olivia Munn (45) und Dax Shepard (50) von Courteneys Performance begeistert. "Du bist so süß und cool!", kommentierte Dax in Großbuchstaben.

Bereits in der Vergangenheit hatte die vielseitige Künstlerin ihre musikalische Seite gezeigt. Neben weiteren Schlagzeugperformances zu Songs wie AC/DCs "Back in Black" und Justin Biebers "Daisies", ist Courteney auch am Klavier bewandert. Sie teilte regelmäßig Videos von ihren musikalischen Jam-Sessions mit prominenten Freunden. Die Hollywood-Darstellerin hat offenbar ein Händchen für Instrumente und musikalische Kooperationen. Neben der Musik bleibt sie jedoch auch in der Schauspielwelt präsent. Im kommenden Jahr wird sie für den siebten Teil der "Scream"-Reihe in ihrer ikonischen Rolle der Gail Weathers auf die Leinwand zurückkehren.

Die charmante Bodenständigkeit der Friends-Darstellerin machte sie bereits in der Vergangenheit bei ihren Fans beliebt. Erst kürzlich lud sie ein humorvolles Reel auf Instagram hoch, das sie in unvorteilhaften Momenten und Selfies mit lustigen Gesichtsausdrücken zeigte. Ihre Fangemeinde bewunderte sie für ihren selbstironischen Umgang mit solchen Schnappschüssen. Mit einem natürlichen Charme, ihrer musikalischen Vielseitigkeit und ihrem Sinn für Humor begeistert Courteney nicht nur durch ihre Rollen, sondern auch weit darüber hinaus.

Imago Courteney Cox, Schauspielerin

Instagram / courteneycoxofficial Courteney Cox im Oktober 2025

Instagram / courteneycoxofficial Courteney Cox, Juli 2025