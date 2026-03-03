Neve Campbell kassiert Millionen für "Scream 7"-Comeback

Neve Campbell (52) kehrt für Scream 7 in ihre ikonische Rolle als Sidney Prescott zurück – und kassiert dafür eine beeindruckende Summe. Wie das Magazin Variety berichtet, hat die Schauspielerin einen Deal über fast 6 Millionen Euro abgeschlossen. Damit erhält die 52-Jährige rund 4,3 Millionen Euro mehr als ihre langjährige Kollegin Courteney Cox (61), die für ihre Rückkehr als Gale Weathers etwa 1,7 Millionen Euro bekommen soll. Courteney hat die Rolle der Reporterin seit dem Original von 1996 in jedem "Scream"-Film verkörpert, genau wie Neve ihre Figur Sidney von Anfang an spielt. Den sechsten Teil der Horrorreihe hatte Neve übersprungen, nachdem es angeblich zu Unstimmigkeiten über ihr Gehalt gekommen war.

In "Scream 7" wird die Handlung wieder um Sidney kreisen, die diesmal gemeinsam mit ihrer Teenager-Tochter gegen den Killer Ghostface kämpft. Eine echte Rückkehr also zu den Wurzeln des Franchise, nachdem die beiden jüngsten Filme aus den Jahren 2022 und 2023 sich auf neue Hauptfiguren konzentriert hatten. Damals standen Melissa Barrera (35) als Sam Carpenter und Jenna Ortega (23) als deren Schwester Tara im Mittelpunkt. Beide Schauspielerinnen werden jedoch nicht in "Scream 7" zu sehen sein. Die Regie übernimmt Kevin Williamson (60), der bereits das Drehbuch zum ersten "Scream"-Film geschrieben hat und nun gemeinsam mit Autor Guy Busick am Skript arbeitet.

Neve zeigte sich begeistert über ihre Rückkehr zu der Rolle, die sie berühmt gemacht hat. "Es sind dreißig Jahre vergangen, seit ich zum ersten Mal den Hörer abgenommen habe, und jetzt nehme ich ihn wieder ab", schrieb sie im Oktober 2025 auf Instagram, als sie den Trailer zum neuen Film teilte. Die Schauspielerin ist seit 1996 das Gesicht der "Scream"-Reihe und hat über die Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut. "Scream 7" ist seit dem 27. Februar 2026 im Kino zu sehen.

Imago Neve Campbell bei der Weltpremiere von "Scream 7" im Paramount Theatre in Los Angeles

Imago Neve Campbell als Sidney Prescott und Courteney Cox als Gale Weathers in "Scream" (2022)

Imago Neve Campbell in einer Szene aus "Scream 4" (2011), Foto: Phil Bray/Dimension Films/Everett Collection