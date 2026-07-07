Prinzessin Isabella fehlt beim Urlaub der dänischen Royals

Am Montag machte sich das dänische Königspaar auf den Weg in die südjütländische Stadt Gråsten, wo die Royals traditionell ihre Sommerferien verbringen. König Frederik X. (58) und Königin Mary (54) reisten gemeinsam mit drei ihrer vier Kinder an: Prinz Christian (20) sowie die Zwillinge Prinz Vincent (15) und Prinzessin Josephine (15) waren dabei. Nur eine Person fehlte auffällig in der Runde: Prinzessin Isabella (19). Das Königshaus ließ eine Anfrage, warum die 19-Jährige nicht mit von der Partie war, zunächst unbeantwortet. König Frederik zeigte sich bei seiner Ankunft sichtlich bewegt und erklärte gegenüber dem dänischen Magazin Billed-Bladet: "Es bedeutet uns als Familie sehr viel, hier sein zu können. Wir freuen uns darüber, Jahr für Jahr wiederzukommen – und unsere Kinder, die dritte Generation, machen gerne mit."

Der Sommeraufenthalt auf Schloss Gråsten hat in diesem Jahr eine besondere Bedeutung: Es ist bereits das 90. Mal, dass die dänischen Royals die Sommermonate von dort aus begehen – eine Tradition, die 1936 von Frederiks Großeltern, Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Ingrid, ins Leben gerufen wurde. Die idyllische Sommerresidenz wird derzeit aufwendig renoviert – bezahlt vom dänischen Staat. Bereits im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass für die Instandsetzung ein zweistelliger Millionenbetrag an Steuergeldern bereitsteht, darunter auch Mittel für die Sanierung des privaten Pools des Königspaares. Dass ausgerechnet Isabella in diesem Jahr fehlt, dürfte jedoch keinen überraschen, der die jüngsten Ereignisse verfolgt hat: Die Prinzessin hat gerade erst ihr Abitur am renommierten Øregård Gymnasium im Kopenhagener Vorort Hellerup bestanden – am selben Gymnasium, an dem einst ihr Vater König Frederik seinen Abschluss machte. Sie gab an, sich nach den anstrengenden Prüfungen zunächst eine Auszeit gönnen und den Sommer in ihrem eigenen Tempo genießen zu wollen – mit Schulkameradinnen und -kameraden sowie ihrer Familie.

Für Isabella steht nach dem Sommer bereits die nächste große Herausforderung an: Ab August tritt die Prinzessin einen elfmonatigen Wehrdienst beim traditionsreichen Gardehusarenregiment in Slagelse an – genau wie zuvor ihr älterer Bruder Kronprinz Christian. Sie blickt diesem nächsten Lebensabschnitt mit echter Vorfreude entgegen und soll erklärt haben, die kommenden Monate würden "mega spannend" werden. Zum Gråsten-Urlaub wird die Prinzessin nach aktuellem Stand zumindest später in der Saison stoßen – das Königshaus hat angekündigt, dass auch Königin Margrethe (86) und Prinzessin Benedikte (82) im Laufe des Sommers erwartet werden. Die offizielle Terminplanung des Königshauses sieht für die Royals zunächst bis zum 17. August keine offiziellen Verpflichtungen vor.

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Getty Images In Kopenhagen feiern König Frederik X., Prinzessin Isabella und Königin Mary Isabellas bestandenes Abitur am Øregård Gymnasium

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Getty Images Königin Mary, König Frederik X, Prinzessin Josephine, Kronprinz Christian und Prinz Vincent in Gråsten

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Getty Images König Frederik X und Königin Mary begrüßen die Royal-Fans