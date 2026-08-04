Prinzessin Isabella beim Wehrdienst: Lässig im Baggy-Look

Lässig, gut gelaunt und ganz ohne royales Begleitpersonal: Prinzessin Isabella (19) ist am 3. August in der Antvorskov-Kaserne in Slagelse zu ihrem elfmonatigen Wehrdienst angetreten. Die Tochter von König Frederik X. (58) und Königin Mary (54) fuhr dabei kurz nach 10 Uhr selbst in einem schwarzen Elektro-Audi auf dem Kasernengelände vor. Ihr Outfit: eine hellbraune Wildlederjacke, ein weißes T-Shirt, Baggy-Jeans mit Nietengürtel und grüne Sneaker. Gegenüber der wartenden Presse zeigte sich Isabella bestens gelaunt und erklärte, dass sie sich "ekstrem meget" – also etwa "extrem riesig" – freue.

Ein Detail am Outfit stach aufmerksamen Beobachtern ins Auge: Wie das Ekstra Bladet bemerkte, trug die Prinzessin kleine Diamantohrringe der Marke Pandora, deren Wert bei rund 800 Euro liegt. Unterhaltungsredakteurin Fie West von B.T., die vor Ort war, hob hervor, dass Isabellas gute Laune alles andere als gespielt wirkte: "Prinzessin Isabella war wirklich gut gelaunt und strahlte über das ganze Gesicht, als sie in der Kaserne ankam", berichtete sie. Empfangen wurde die Prinzessin von Adjutantin Cecilie Ludvigsen, die als Bindeglied zwischen den Streitkräften und dem Königshaus fungiert.

Isabella ist die erste Frau der dänischen Königsfamilie, die Wehrdienst leistet. Genau wie ihr älterer Bruder Prinz Christian (20) erschien sie ohne ihre Eltern zum Einrücken und verzichtet freiwillig auf jegliches Gehalt. In der Kaserne erwartet sie ein strenger Alltag: Der Tag beginnt um 5:30 Uhr, und statt eines eigenen Zimmers bewohnt Isabella nun ein Vierbettzimmer mit Etagenbetten. Die elf Monate gliedern sich in eine fünfmonatige Grundausbildung und einen sechsmonatigen Einsatzdienst. Bereits bei ihrer Abiturfeier Ende Juni hatte Isabella ihre Motivation deutlich gemacht: "Ich finde einfach, es könnte Spaß machen, mich extrem bis an meine Grenzen herauszufordern", erklärte sie damals.

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Getty Images Prinzessin Isabella von Dänemark kommt zum Dienstbeginn beim Gardehusaren-Regiment in Slagelse an

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