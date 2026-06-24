Prinzessin Isabella hat ihr Abitur erfolgreich im Kasten

Prinzessin Isabella (19) von Dänemark hat es geschafft: Am Dienstag, dem 23. Juni, legte die 19-Jährige ihren Schulabschluss am Øregård Gymnasium im Kopenhagener Vorort Hellerup ab. Gegen 13 Uhr bekam sie die traditionelle weiße Studentenmütze aufgesetzt und beendete damit drei erfolgreiche Jahre an der Schule. Die gesamte Königsfamilie versammelte sich vor dem Gymnasium, um gemeinsam mit Isabella zu feiern. Auch das dänische Königshaus meldete sich zu Wort und teilte auf seinen offiziellen Kanälen Fotos vom großen Tag: "Die ganze Königsfamilie war am Øregård Gymnasium versammelt, um Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Isabella zu feiern, die heute ihren Abschluss gemacht hat."

Eine besondere Aufgabe übernahm bei der Feier Isabellas älterer Bruder Kronprinz Christian (20): Der 20-Jährige setzte seiner Schwester die Abschlussmütze auf. Gegenüber der dänischen Rundfunkanstalt DK zeigte sich die frischgebackene Absolventin anschließend sichtlich erleichtert und stolz: "Es ist fantastisch, endlich hier zu stehen, nach drei Jahren am Øregård Gymnasium, und ich habe die drei Jahre wirklich sehr genossen. Ich bin sehr glücklich darüber, wie die Prüfungen gelaufen sind. Ich bin megaglücklich und stolz auf mich selbst." Gefeiert werden soll zunächst im Familienkreis, bevor am 26. Juni die offizielle Abschlussfeier mit Zeugnisübergabe stattfindet. Danach wartet schon die nächste große Station: Nach den Sommerferien tritt Isabella ihren elfmonatigen Wehrdienst beim Gardehusarregiment in Slagelse an, wie das Magazin Gala berichtet.

Das Gymnasium, an dem Isabella ihren Abschluss machte, hat in der dänischen Königsfamilie eine besondere Bedeutung: Dort legte einst auch ihr Vater König Frederik X. (58) im Jahr 1986 sein Examen ab. Auch ihr Bruder Christian absolvierte seinen Wehrdienst beim Gardehusarregimentet in Slagelse – Isabella folgt ihm damit auf dem Fuß. Das Königshaus teilte mit, Isabella werde nach den Sommerferien "ein neues Kapitel beginnen". Die Prinzessin selbst blickt der Zeit beim Militär mit Vorfreude entgegen und erklärte, die elf Monate würden "mega spannend" werden und ihr viel bringen, auch wenn sie sich der Herausforderung bewusst sei.

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Instagram / detdanskekongehus Prinzessin Isabella, dänische Royal

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Getty Images In Kopenhagen feiern König Frederik X., Prinzessin Isabella und Königin Mary Isabellas bestandenes Abitur am Øregård Gymnasium

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Getty Images Prinzessin Isabella von Dänemark, April 2025