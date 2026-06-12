Stolze Mama: Prinz Christian schließt Offiziersausbildung ab

Ein ganz besonderer Moment für Prinz Christian (20): Der dänische Thronfolger hat jetzt seine Offiziersausbildung abgeschlossen und ist zum Leutnant ernannt worden. Bei der feierlichen Parade im Gardehus in Antvorskov war die ganze Königsfamilie fast vollzählig dabei – allen voran Königin Mary (54), die ihren 20-jährigen Sohn voller Stolz beobachtete. Wie unter anderem das Magazin People berichtet, zückte Mary sogar ihr Handy, um Christian bei der Zeremonie zu fotografieren. An ihrer Seite standen Ehemann König Frederik X. (58) sowie die Zwillinge Prinz Vincent (15) und Prinzessin Josephine (15). Nur Prinzessin Isabella (19) fehlte bei dem Termin.

Nach dem offiziellen Teil wurde es emotional: In einem Clip, der vom dänischen Magazin Billed Bladet auf X geteilt wurde, ist zu sehen, wie Mary kurz den Atem anhält, als Christian nach der Parade in ihre Richtung kommt. Zuerst begrüßt der frisch ernannte Offizier seinen Vater und unterhält sich mit anderen Soldaten, dann fällt ihm die Königin in die Arme und drückt ihn liebevoll. Anfang Februar 2025 trat Christian den Militärdienst an, um militärische Disziplin zu erlernen und Verantwortung zu übernehmen. Die Ernennung zum Leutnant markiert nun einen wichtigen Schritt in seiner Laufbahn. Er wurde gemeinsam mit rund 120 weiteren Nachwuchsoffizieren ausgezeichnet und übernimmt nun neue Aufgaben in den Reihen des dänischen Heeres.

Der Royal setzt seine Laufbahn nun bei der königlichen Leibgarde im Regiment der Royal Life Guards fort. In der Kaserne in Høvelte soll Christian als Zugführer eingesetzt werden und die Ausbildung sowie die tägliche Führung von Soldaten übernehmen – ein verantwortungsvoller Posten, der als wichtiger Teil der praktischen Offizierserfahrung gilt. Schon während seiner bisherigen Militärzeit zeigte der Enkel der früheren Königin Margrethe (86) vollen Einsatz und stellte sich harten Übungen bei den Garde-Husaren. Auch seine Schwester Isabella steht vor einem ähnlichen Weg: Sie soll im Sommer ihren eigenen Militärdienst beginnen und in Slagelse ausgebildet werden, dort, wo Christian seine militärische Laufbahn gestartet hatte. Damit bleibt der militärische Dienst ein bedeutender gemeinsamer Bezugspunkt im Alltag der dänischen Königsfamilie.

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Getty Images König Frederik X, Königin Mary, Kronprinz Christian, Prinz Vincent und Prinzessin Josephine bei Christians Ernennung zum Leutnant in Slagelse

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Getty Images König Frederik X, Königin Mary, Prinzessin Josephine und Prinz Vincent bei der Ernennung des Kronprinzen zum Leutnant in Slagelse

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Kongehuset Prinz Christian im Mai 2025