Dieser Dreh brachte BTN-Star Carla Bruhn an ihre Grenzen

Bei Berlin - Tag & Nacht rückt derzeit das Thema Cybergrooming in den Fokus. In den neuen Folgen der beliebten Dailysoap entdeckt Joanna, dass mehrere Mitschülerinnen von einem deutlich älteren Mann unter einem Fake-Profil im Internet kontaktiert wurden. Entschlossen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, will sie den Täter auf eigene Faust überführen – und gerät dabei selbst in große Gefahr. Als Joanna den Mann bei einem Treffen im Park heimlich aufnehmen will, durchschaut er ihren Plan und entführt sie. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, beschreibt Schauspielerin Carla Bruhn die Dreharbeiten jetzt als besonders intensiv.

"Das waren zwei wirklich herausfordernde Drehtage", erklärt Carla und verrät, dass für die Entführungsszene mehrere Stunts nötig waren. Am darauffolgenden Tag drehte das Team die Szenen im Haus des Entführers: "Gefesselt, im Keller eingesperrt und in der Hand eines Entführers – sich da hineinzuversetzen, war schon krass. Joanna musste fast die ganze Zeit weinen." Um die Emotionen aufrechtzuerhalten, blieb Carla sogar zwischen den Takes auf ihrem Platz im Keller. "Am Ende des Tages war ich richtig durch, aber ich bin sehr froh, dass ich das spielen durfte", so die Darstellerin laut der Pressemitteilung. Gleichzeitig betont Carla, wie wichtig ihr die Botschaft der Geschichte ist: "Schuld ist immer der Täter, nie das Opfer."

Für Carla ist es nicht das erste Mal, dass sie bei "Berlin – Tag & Nacht" in extrem belastende Szenen eintaucht. Erst kürzlich stand sie für eine aufwendige Feuerszene vor der Kamera, bei der ihre Figur Joanna in einer brennenden Schule ums Überleben kämpfte. Auch diesmal war die Rolle körperlich, aber vor allem emotional fordernd. Zum Abschluss richtet Carla noch einen wichtigen Appell an Betroffene: "Man sollte auf jeden Fall mit jemandem sprechen – Freunde, Freundinnen, Eltern oder Lehrer – und Strafanzeige erstatten. Es gibt auch Portale im Internet, an die man sich anonym wenden kann."

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Berlin – Tag & Nacht, RTL 2 Carla Bruhn als Joanna bei "Berlin - Tag & Nacht"

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Berlin – Tag & Nacht, RTL 2 Carla Bruhn als Joanna bei "Berlin - Tag & Nacht"

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RTLZWEI Der "Berlin - Tag & Nacht"-Cast

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