Mit diesen BTN-Co-Stars hängt Alex Khachab auch privat ab

Alex Khachab (22) ist seit 2023 Teil der Berlin - Tag & Nacht-Familie. Ihn und seine Kollegen verbindet die Zeit vor der Kamera, aber auch die hinter der Kamera – denn auch privat hängt der Darsteller mit einigen seiner Co-Stars gerne ab. So unter anderem mit Nandia Siada (30), die in der Serie seine Mutter verkörpert. Mit einigen versteht er sich besonders gut. "Ich verstehe mich auch sehr gut mit Carla, Rolle Joanna. Ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass wir Spielpartner sind und uns oft am Set sehen. Der Vibe ist einfach gut und wir haben auch privat ähnliche Interessen. Auch mit Samuel Bartz, Rolle Malte, verbindet mich viel", verrät Alex Promiflash auf die Frage nach weiteren Kollegen, mit denen er sich noch gut versteht.

Die Verbindung mit Samuel beruht auf ihrem ersten Aufeinandertreffen: "Ich bin ihm dankbar, weil er für mich da war, als ich neu in Berlin und bei BTN war." "Auch bei Liza (Rolle Milla) und ihrem Freund bin ich öfter. Am meisten mache ich momentan aber mit Jayar (Rolle Elias) und Paul (Rolle Benni). Wir nennen uns die 'BTN-Boys' und treffen uns zu dritt, um Basketball oder Fußball zu spielen oder wir gehen zu mir und chillen oder gehen auf TikTok live", gibt Alex seinen Fans einen weiteren Einblick.

Wie es scheint, ist das BTN-Team untereinander ziemlich vertraut. Dass sie alle miteinander harmonieren, bestätigt Alex auch im Promiflash-Interview. "Ich finde den Vibe im BTN-Team echt toll. Wir verstehen uns alle richtig gut, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Das ist auch richtig cool für Leute, die – wie ich zum Beispiel – neu nach Berlin kommen. Ich habe im BTN-Team mittlerweile viele richtig gute Freunde gefunden", freut er sich.

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rtlzwei Alexander Khachab als BTN-Karim

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TikTok / nandiasiada Alex Khachab und Nandia Siada in einem TikTok-Clip, März 2026

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Instagram / samuel_bartz Samuel Bartz und Alex Khachab

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