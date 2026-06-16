Thema sexueller Missbrauch: So war Dreh für BTN-Charly

In der RTLZWEI-Daily-Soap Berlin - Tag & Nacht steht in den kommenden Wochen ein besonders berührendes Thema im Mittelpunkt: Die Figur Raffi erkennt nach und nach, dass sie als Kind von ihrem Stiefvater sexuell missbraucht wurde. Die belastenden Erinnerungen reißen sie aus ihrem Alltag heraus und stellen ihr Selbstbild sowie ihre familiären Beziehungen grundlegend infrage. Die Darstellerin der Raffi, Charly Fieseler, sprach nun über ihre Erfahrungen bei den Dreharbeiten zu diesen intensiven Szenen – und verriet gegenüber Magic Connection, dass sie zunächst "zwiegespalten" war, als sie von dem Storyplot erfuhr. "Zum einen habe ich mich auf die schauspielerische Herausforderung gefreut, die das Thema mit sich bringt. Auf der anderen Seite musste ich erst mal schlucken, weil ich sehr viel Respekt vor der Thematik habe, da sie eine große Verantwortung mit sich bringt", erklärte sie.

Besonders am Herzen liegt Charly dabei der sensible Umgang mit dem Thema. Sie betonte, dass zu keinem Zeitpunkt explizit gezeigt werde, was Raffi als Kind widerfahren sei. Im Mittelpunkt stehe stattdessen die emotionale Aufarbeitung und die Unterstützung, die Raffi durch ihren Partner Krätze, gespielt von Marcel Maurice Neue (36), erfährt. Auch am Set selbst wurde laut Charly auf Rücksicht großen Wert gelegt: Bei besonders schwierigen Szenen stand ein Schauspiel-Coach bereit und alle Beteiligten zeigten Verständnis, "wenn man zwischendurch mal einen Moment zum Durchatmen brauchte", wie Charly schilderte. Dass das Drehen der emotional aufwühlenden Szenen anstrengend sei, gibt sie offen zu – empfinde es aber als wertvolle persönliche Erfahrung: "Ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel über meine eigenen Emotionen gelernt habe."

Nach Drehschluss gelingt es Charly offenbar gut, den Schalter umzulegen. Sie erzählte, dass ihr dabei ihr privates Umfeld eine wichtige Stütze sei. Ihr Freund stehe ihr zur Seite, zu Hause helfe ihr Sport, Lesen oder einfach Entspannen beim Abschalten. "Ich verdeutliche mir: 'Das ist Arbeit, das lasse ich am Set, zu Hause bin ich wieder Charly und nicht Raffi'", erklärte sie. "Berlin – Tag & Nacht" wird montags bis freitags um 19:05 Uhr auf RTLZWEI ausgestrahlt und hatte in der Vergangenheit bereits Themen wie Mobbing, häusliche Gewalt oder HIV in den Fokus gerückt.

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RTL2 Charly Fieseler als "Berlin - Tag & Nacht"-Raffi

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RTL2 Marcel Maurice Neue und Charly Fieseler in einer BTN-Szene

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