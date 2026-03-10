Feueralarm bei BTN: So war der rauchige Dreh für Carla Bruhn

Carla Bruhn hat bei Berlin - Tag & Nacht eine dramatische Feuerszene gedreht, die es in sich hatte. In Folge 3638, die am Mittwoch ausgestrahlt wird, steht die Schule in Flammen und ihre Figur Joanna versucht verzweifelt, das Feuer zu löschen und droht dabei im Rauch zu ersticken. Für die Dreharbeiten wurde mit echtem Feuer gearbeitet – riesige Feuerwannen wurden angezündet und Carla stand inmitten der lodernden Flammen. Mit einer Feuerdecke schlug sie auf das Feuer ein, doch die Flammen wurden dadurch eher größer. Die körperliche Belastung war enorm, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, die Promiflash vorliegt: Nach jeweils anderthalb Minuten musste das Feuer gelöscht werden, weil es zu heiß und der Sauerstoff knapp wurde.

Die Schauspielerin berichtete von den herausfordernden Bedingungen am Set. Ihre Daunenjacke sei von außen richtig heiß geworden und sie musste am Ende der Szenen wegen des Rauchs immer wieder auf den Boden gehen, bevor die Fenster geöffnet wurden und sie den Raum verlassen konnte. Besonders besorgt war Carla um ihre offenen Haare: "Ich hatte offene Haare und war ein bisschen besorgt, dass meine Haare Feuer fangen. Aber es waren drei Pyrotechniker dabei, die hat man natürlich nicht gesehen, aber die waren die ganze Zeit neben mir und haben aufgepasst, auch dass meine Haare nicht anbrennen." Durch ihre Anwesenheit habe sie sich aber sicher gefühlt, erklärte sie. Die Experten hatten das Team vorher gebrieft und genau erklärt, was sie tun würden.

Trotz der körperlichen Anstrengung war Carla nach dem Dreh noch lange unter Strom und kam erst gegen ein oder zwei Uhr nachts nach Hause. Ihre Eltern schliefen bereits und sie konnte mit niemandem über das Erlebte sprechen, erzählte aber am nächsten Tag ausgiebig davon. "Ich war fast ein bisschen traurig, als der Dreh dann vorbei war", gab die Darstellerin zu. Da es das erste Mal war, dass sie so viele große Flammen um sich herum hatte, konnte sie sich gut in Joannas Panik hineinversetzen. Ein Schauspiel-Coach war ebenfalls dabei und gab Tipps. Trotz aller Strapazen zeigte sich Carla begeistert von der Erfahrung: "Ich war total froh, dass ich so was erleben durfte, weil der Dreh einfach megacool war."

Folge 3638 ist am Mittwoch, 11. März 2026, um 19:00 Uhr auf RTLII zu sehen.

Anzeige Anzeige

Magic Connection Joanna (Carla Bruhn), "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige Anzeige

Magic Connection Joanna (Carla Bruhn), "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige Anzeige

Magic Connection Joanna, Alex und Maurice, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller