Diese Szenen fallen BTN-Urgestein Marcel noch heute schwer

Seit 15 Jahren steht Marcel Maurice Neue (36) als Krätze für die RTLII-Serie Berlin - Tag & Nacht vor der Kamera. Seit seinem Einstieg 2011 hat der Schauspieler schon so einiges erlebt und die unterschiedlichsten Szenarien gespielt. Doch trotz all der Routine gibt es eine Art von Szenen, die ihm bis heute nicht leichtfallen: intime Momente mit Körpernähe. Gegenüber Promiflash verrät er, was ihn dabei besonders herausfordert.

"Nach wie vor sind das intimere Szenen, in denen es um Körpernähe geht, ums Küssen, Liebesszenen. Solche Szenen finde ich am schwierigsten", gibt Marcel zu verstehen. Dabei sei es ihm wichtig, die persönlichen Grenzen seiner Kolleginnen und Kollegen zu respektieren. Am Set gelten deswegen klare Regeln: "Solche Szenen werden nicht improvisiert, sondern der Ablauf wird vorher genau geplant und besprochen." Einen Unterschied macht es für ihn auch, ob er die Person bereits kennt. Mit langjährigen Cast-Mitgliedern fühle er sich etwas wohler, bei neuen Gesichtern sei die Hemmschwelle hingegen noch einmal größer. "Aber solche Szenen gehören auch zu meinem Job, insofern ist mein Motto: Augen zu und durch", betont Marcel abschließend.

Marcel gehört zu den absoluten Urgesteinen der Sendung. "Berlin – Tag & Nacht" läuft seit 2011 auf RTLII und zählt zu den erfolgreichsten deutschen Daily-Soaps im jungen Zielgruppensegment. Marcel ist von Anfang an dabei und spielt die Kultfigur Krätze, die im Laufe der Jahre zahlreiche Höhen und Tiefen durchlebt hat. Der Darsteller hat durch seine Rolle über viele Jahre hinweg eine treue Fangemeinde aufgebaut.

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rtlzwei Marcel Maurice Neue als "Berlin - Tag & Nacht"-Krätze

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rtlzwei "Berlin - Tag & Nacht"-Szene

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Instagram / marcelneue Marcel Maurice Neue