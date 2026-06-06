So bereitet sich Marcel Maurice Neue auf die BTN-Drehs vor

Seit 2011 steht Marcel Maurice Neue (36) für die Daily-Soap Berlin - Tag & Nacht vor der Kamera und gehört damit zu den absoluten Urgesteinen des Casts. Gegenüber Promiflash gewährt der Darsteller jetzt einen Blick hinter die Kulissen und verrät, wie ein typischer Drehtag für ihn abläuft. Demnach startet er am Set erst einmal entspannt: "Wenn man am Set ankommt, schnackt man kurz und zieht sich einen Kaffee." Danach geht es in den Kostümraum, bevor gemeinsam mit Regie- und Kamerateam die zu drehenden Szenen besprochen werden. "Und dann geht's auch schon los mit dem Dreh", erklärt Marcel.

Damit er für die Besprechungen am Set bereits gut vorbereitet ist, nutzt der Schauspieler die Zeit davor gezielt. "Meine Vorbereitung für die Drehwoche sieht so aus, dass ich sonntags bei mir zu Hause Lese-Tag mache und die Szenen vorbereite, quasi als würde man Hausaufgaben machen", erzählt er. So wisse er bei der Besprechung am Set bereits, was in der jeweiligen Szene passiert, und müsse den Text nur noch einmal überfliegen. Den entscheidenden Switch in seine Rolle als Krätze schafft Marcel dabei über ein ganz bestimmtes Ritual: "Sobald ich mein Kostüm anhabe, ist der Schalter umgelegt. Das ist für mich wie eine Arbeitskleidung. Und wenn die wieder abgelegt ist, dann heißt es, du darfst wieder privat sein. Die Garderobe ist mein Switch."

Nicht immer ist Marcel jedoch einer Meinung mit seinem Charakter. Wenn ihm eine Handlung oder Haltung von Krätze moralisch nicht gefällt, reagiert er durchaus mit gemischten Gefühlen: "Dann ärgere ich mich schon und frage mich: Wie doof kann man sein." Gespielt werde die Szene trotzdem – denn in der Rolle wirke vieles schlüssig, was aus privater Perspektive überhaupt keinen Sinn ergäbe.

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Instagram / marcelneue, Foto: samuel_bartz Marcel Maurice Neue, "Berlin - Tag & Nacht"-Bekanntheit

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rtlzwei Marcel Maurice Neue und Alexander Freund als Krätze und Schmidti

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rtlzwei Lidia Santangelo Herrero, Marcel Maurice Neue und Samuel Bartz bei BTN