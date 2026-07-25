Kommt Chameen Loca zurück zu "Berlin - Tag & Nacht"?

Für alle Fans von Berlin - Tag & Nacht gibt es aufregende Neuigkeiten: Chameen (36) wurde jetzt am Set der beliebten Dailysoap beim Drehen gesichtet. Damit könnte die Rückkehr ihrer Figur Jessica Nowak bevorstehen – neun Jahre, nachdem diese Berlin den Rücken gekehrt hatte. Wann Chameen genau in der Sendung zu sehen sein wird, ist bislang aber noch nicht bekannt.

Für Chameen selbst fühlt sich die Rückkehr ans Set offenbar vertraut an. "Wieder vor der BTN-Kamera zu stehen, macht mega Spaß. Es ist, als wäre ich nie weg gewesen. Alles fühlt sich an wie früher, als wären diese neun Jahre Ausstieg gar nicht gewesen", schwärmt sie gegenüber Promiflash. Besonders gefreut habe sie sich auf Lutz Schweigel (54), der in der Serie Joe spielt, sowie auf alte Bekannte wie Denise Schwitalle als Emmy oder Liza Waschke (36) als Milla. Aber auch über die neuen Gesichter am Set zeigt sich Chameen begeistert: "Alle, die ich bisher kennengelernt habe, sind sehr herzlich und offen und haben mich gut aufgenommen." Über die genauen Story-Details hält sie sich noch bedeckt – verrät aber immerhin so viel: "Jessica kommt nicht allein nach Berlin zurück, sondern hat jemanden im Gepäck." Wer das ist, bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis.

Chameen gehörte zur Erstbesetzung von "Berlin - Tag & Nacht" und war von Anfang an Teil der WG-Crew. In ihrer Rolle als Jessica sorgte sie für ordentlich Zündstoff – mal durch Streitigkeiten mit Joe, mal durch ihren Hang zu Alkohol und Drogen. 2017 verließ Jessica schließlich die Serie. Seitdem sind neun Jahre vergangen, in denen sich am Set einiges verändert hat. Neben vertrauten Gesichtern wie Katrin Hamann (38) als Peggy, Alexander Freund als Schmidti, Marcel Maurice Neue (36) als Krätze und Frank Winter (55) als Piet wartet schon bald also auch Jessica wieder auf die BTN-Fans.

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RTLZWEI Katrin Hamann und Chameen am BTN-Set

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RTLZWEI Chameen, Schauspielerin

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ActionPress Chameen bei der Goldenen Kamera

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