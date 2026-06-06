Stört Alex Khachab seine BTN-Rolle als "Muttersöhnchen"?

Bei der RTLZWEI-Dailysoap Berlin - Tag & Nacht spielt Schauspieler Alex Khachab (22) die Rolle des Karim – ein Teenager, der in der Serie der Sohn von Sara ist, gespielt von Nandia Siada (30). Doch das war für den 22-Jährigen anfangs gar nicht so leicht, weil seine Serienfigur Karim laut Alex ein echtes "Muttersöhnchen" ist – also sehr anhänglich an seine TV-Mutter. "Insofern war es anfangs schon eine Herausforderung, die Rolle zu spielen", so der Darsteller gegenüber Promiflash.

Erschwerend kommt hinzu, dass die beiden Schauspieler lediglich acht Jahre voneinander trennen. Im Interview gestand Alex, dass es ihm zu Beginn schwergefallen sei, seine TV-Kollegin als Mutterfigur wahrzunehmen: "Ich habe Nandia erst mal als coole junge Person wahrgenommen, nicht als Mutterrolle." Inzwischen hätten sich die beiden aber eingespielt. Das Besondere daran: "Mittlerweile ist das Familiäre aus der Rolle sogar ein bisschen ins Private übergegangen. Ich sage zu Nandia spaßeshalber auch privat mal Mama und sie nennt mich Baby oder so", erzählte er weiter. Auf die Frage, ob sie ihn auch abseits der Kamera bemuttere, antwortete Alex: "Ja, schon ein bisschen, aber bemuttern ist vielleicht das falsche Wort. Sie kümmert sich sehr um mich, sie ist einfach für mich da. Insofern ist sie schon ein bisschen meine Ersatz-Mama hier in Berlin."

Aus der langjährigen Zusammenarbeit vor der Kamera ist über die Jahre eine enge Verbindung entstanden. Dennoch stellt Alex klar: "Trotzdem würde ich sagen, dass wir privat Freunde sind, und nicht wie Mutter und Sohn. Aber unsere enge Freundschaft ist sicher auch entstanden, weil wir Mutter und Sohn spielen", so der Darsteller. Teilweise rätselten Fans aufgrund der engen Freundschaft sogar, ob die beiden ein Paar sind. Alex gehört zum festen Cast von "Berlin - Tag & Nacht", der erfolgreichen Dailysoap, die seit 2011 auf RTLZWEI ausgestrahlt wird.

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rtlzwei Alexander Khachab als BTN-Karim

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RTLZWEI Nandia Siada, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

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TikTok / nandiasiada Alex Khachab und Nandia Siada in einem TikTok-Clip, März 2026