Wie BTN-Rolle: War Marcel Neue schon unglücklich verliebt?

Bei Berlin - Tag & Nacht steckt Schauspieler Marcel Maurice Neue (36) in seiner Rolle als Krätze gerade in einem emotionalen Dilemma: Seine Mitbewohnerin Raffi und er haben viel zusammen durchgemacht, stehen sich sehr nah – und dann kommt es auch noch zu einem Kuss. Krätze hat Schmetterlinge im Bauch, traut sich aber nicht, seine Gefühle auszusprechen. Zu groß ist die Angst, die Freundschaft zu gefährden. Erschwerend kommt hinzu, dass Raffi einst mit Krätzes Kumpel Piet zusammen war – und sich in die Ex-Freundin eines Freundes zu verlieben, ist bekanntlich ein Tabu.

Im Interview mit Promiflash verrät Marcel, wie er selbst in einer solchen Situation reagieren würde – und er wäre deutlich mutiger als seine Rolle. "Ich spreche generell aus, was ich denke oder fühle. Ich stehe voll auf offene Kommunikation und hätte klar und deutlich gesagt, was Sache ist", erklärt er. Unausgesprochene Dinge mit sich herumzuschleppen, sei nichts für ihn. Auf die Frage, ob er selbst schon einmal unglücklich verliebt war, antwortet er ehrlich: "Ich glaube, jeder war schon mal auf die eine oder andere Art unglücklich verliebt oder verschossen." Richtig unglücklich verliebt sei er aber noch nie gewesen – Teenie-Schwärmereien, bei denen man Gefühle noch nicht richtig einordnen kann, kennt er hingegen gut. Romantik zeigt er übrigens lieber auf seine eigene Art: Statt Herzen aus Teelichtern – auch wenn er so etwas als Jugendlicher tatsächlich schon einmal gebastelt hat – plant er lieber gemeinsame Unternehmungen wie Kochabende oder Spaziergänge.

Marcel gehört seit 2011 zum festen Cast von "Berlin - Tag & Nacht" und spielt damit seit mittlerweile 15 Jahren den Krätze. In dieser langen Zeit hat er schon die unterschiedlichsten Szenarien vor der Kamera erlebt. Gegenüber Promiflash hatte er zuletzt verraten, dass ihm trotz aller Routine bis heute eine bestimmte Art von Szenen zu schaffen macht: intime Momente mit viel Körpernähe.

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RTLZWEI Charly Fieseler und Marcel Maurice Neue in einer "Berlin - Tag & Nacht"-Szene

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RTLZWEI Charly Fieseler und Marcel Maurice Neue, "Berlin - Tag & Nacht"-Stars

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rtlzwei Marcel Maurice Neue, Darsteller