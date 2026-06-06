So bringt sich BTN-Star Marcel in die richtige Stimmung

Marcel Maurice Neue (36) ist als Schauspieler in der Serie Berlin - Tag & Nacht bekannt – seit 2011 schlüpft er dort regelmäßig in die Rolle des Krätze. Doch wie schafft er es eigentlich, auf Kommando verschiedene Emotionen abzurufen und glaubwürdig zu verkörpern? Im Gespräch mit Promiflash verrät Marcel seine ganz persönlichen Methoden, mit denen er sich auf intensive Drehs vorbereitet und sich danach wieder erholt.

Wenn es besonders emotional wird und Tränen gefragt sind, greift der Schauspieler tief in seine persönliche Erinnerungskiste. "Wenn es richtig deep werden muss, dann gehe ich schon in mich hinein und krame private Erlebnisse hervor, um mich in die entsprechende Emotion zu versetzen", erklärt er. Das sei aber kein leichter Prozess: "Das ist nicht ohne, das ist dann sehr präsent – man nimmt vielleicht die privaten Schmerzen mit nach Hause und muss erst wieder in die Spur kommen." Wenn die Tränen trotzdem nicht von allein fließen wollen, hilft er mit professionellen Hilfsmitteln nach – etwa mit Tränenstiften oder Tigerbalsam.

Nach aufreibenden Drehs setzt Marcel auf eine simple, aber wirkungsvolle Methode, um wieder runterzukommen: Spazierengehen. "Mir hilft Spazierengehen, einfach mal eine Runde drehen an der frischen Luft. Ich wohne direkt am Park, da kann ich durchatmen und lasse alles fallen, das tut gut", so der Darsteller. Diesen Tipp gibt er auch gerne weiter: "Kann ich jedem raten, der den Kopf voll hat."

Anzeige Anzeige

rtlzwei Marcel Maurice Neue, Darsteller

Anzeige Anzeige

Instagram / marcelneue Marcel Maurice Neue, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige Anzeige

rtlzwei Lutz Schweigel als Joe, Marcel Maurice Neue als Krätze, Alexander Freund als Schmidti, Liza Waschke als Milla