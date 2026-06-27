Fans rätseln: Calantha Wollny ist offenbar wieder vergeben

Es sieht ganz danach aus, als hätte Calantha Wollny (25) ihr Single-Dasein klammheimlich beendet. Die 25-jährige Tochter von RTLZWEI-Matriarchin Silvia Wollny (61) hat auf ihrem frisch angelegten Instagram-Profil den Beziehungsstatus auf "Vergeben" gestellt – und bringt die Gerüchteküche damit verlässlich zum Brodeln. Wer das neue Plus-Eins in ihrem Leben ist, behält Calantha allerdings streng für sich. Dass sie den Account inzwischen komplett verriegelt und auf privat gestellt hat, macht die ohnehin neugierige Fangemeinde aktuell nur noch nervöser.

Die spartanische Profilinformation wirft tatsächlich mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Unklar bleibt, wie frisch diese Liaison eigentlich ist, denn laut TV Movie fehlte der Liebesvermerk beim Start des neuen Accounts vor wenigen Tagen noch gänzlich. Auch beim Blick auf das Geschlecht des neuen Menschen in Calanthas Leben tappen die Follower im Dunkeln. Ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelt, ist bisher ebenso unklar wie der Zeitpunkt eines möglichen ersten Pärchenfotos. Bis dahin bleibt das Ganze für die Fans also ein einziges munteres Ratespiel.

Dabei ist die neue Beziehung im Wollny-Kosmos derzeit fast nur eine Randnotiz, denn Calantha navigiert parallel durch ein massives familiäres Drama. Gerüchte, dass Mutter Silvia sie angezeigt haben soll, machen die Runde. Außerdem soll ihr Instagram-Profil mutmaßlich gehackt worden sein – was letztlich auch der Grund dafür war, dass sie ein neues Profil anlegen musste. Darüber hinaus hat sich Calantha öffentlich in den Streit rund um ihren Bruder Jeremy-Pascal eingeschaltet und dabei von sich häufenden Beweisen gesprochen.

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Instagram / calantha_wollny_official Calantha Wollny im September 2024

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Instagram / calantha_wollny Calantha Wollny mit ihrer Tochter Cataleya

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Promiflash Die Wollnys auf dem Bild-Renntag im Mai 2022