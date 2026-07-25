Calantha behauptet im Netz: Vier Wollnys hatten Magen-OP

Der Familienstreit bei den Wollnys geht in die nächste Runde. Calantha Wollny (25) hat auf Instagram ein Video veröffentlicht, in dem sie die Gewichtsabnahme mehrerer Familienmitglieder infrage stellt. Die 25-Jährige behauptet darin, dass gleich vier Wollnys eine Magenoperation hatten – Namen nennt sie dabei allerdings nicht. Der Clip trägt den provokanten Titel: "Wie haben die Wollnys so schnell abgenommen?" Besonders im Fokus steht dabei ihre Schwester Sarah-Jane Wollny (27), über die Calantha sagt, sie habe Probleme mit der Ernährungsumstellung gehabt – und fragt öffentlich, wie sie dann so schnell hätte abnehmen können.

In ihrem Video argumentiert Calantha, dass eine gleichzeitige und ähnlich schnelle Gewichtsabnahme bei mehreren Personen auffällig sei: "Wenn viele gleichzeitig gleich schnell und gleich viel abnehmen, dann ist das, glaube ich, relativ auffällig, muss ich sagen. Weil: Jeder Körper ist anders." Sie schließt mit dem Appell: "Also ich weiß, dass vier Wollnys auf jeden Fall eine Magen-OP hatten. Ich möchte euch einfach nur nahelegen, Leute, (...) Vertraut nicht jedem Influencer. Achtet darauf, was und wie die das posten." In den Kommentaren wird seitdem heftig spekuliert, wen genau sie damit meinen könnte. Im Netz hält sich die Unterstützung jedoch in Grenzen – viele User kritisieren Calanthas Aussagen scharf. "Calantha provoziert ihre Familie ohne Ende, wann hört der Scheiß endlich auf?", schreibt ein Nutzer, ein anderer kommentiert: "Ist alles nur Neid, sie soll ihre Familie in Ruhe lassen." Andere nehmen hingegen gezielt Sarah-Jane in Schutz: "Also zu Sarah-Jane muss man sagen, sie hat nicht schnell abgenommen, sondern es ging über Jahre – mit Zu- und Abnahme." Weder Mutter Silvia Wollny (61) noch ihre Töchter haben sich bislang zu den Vorwürfen geäußert.

Der Konflikt zwischen Calantha und ihrer Familie schwelt schon seit Jahren. Immer wieder erhebt die Tochter öffentlich schwere Anschuldigungen gegen ihre Mutter Silvia und einzelne Geschwister – unter anderem behauptet sie, in Sachen der Adoption ihrer Tochter Cataleya reingelegt worden zu sein und das Kind seit Jahren nicht gesehen zu haben. Die Wollnys hielten dabei lange zusammen und wiesen Calanthas Vorwürfe stets vehement zurück. Mittlerweile hat sich jedoch auch Schwester Loredana Wollny (22) von der berühmten Großfamilie distanziert. Die Familie hatte in der Vergangenheit stets betont, die Gewichtsabnahme sei auf eine Ernährungsumstellung und mehr Sport zurückzuführen.

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Instagram / randale_caly Calantha Wollny, Tochter von Silvia Wollny

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Realitystar

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RTLZWEI Die Wollnys