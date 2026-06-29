Zoff bei den Wollnys: Sarah-Jane droht Schwester Calantha

Bei den Wollnys eskaliert der Familienzoff weiter – und nun gerät auch noch Sarah-Jane Wollny (27) mitten hinein. Nachdem Silvia (61) auf Instagram einen rätselhaften Clip geteilt hat, in dem sie ankündigt, bei der Polizei und beim Gericht zu sein, brodelt die Gerüchteküche unter ihren Followern. Viele fragen sich, ob der Behördengang etwas mit dem seit Monaten öffentlich ausgetragenen Streit mit Tochter Calantha (25) zu tun hat. Bestätigt ist das zwar nicht, doch die Vorwürfe, die Calantha im Netz immer wieder erhebt, geben den Spekulationen zusätzlichen Zündstoff. Jetzt schaltet sich auch Schwester Sarah-Jane ein – und droht plötzlich mit brisanten Enthüllungen.

Auslöser sind die anhaltenden Anschuldigungen, die Calantha gegen Silvia im Internet wiederholt. Die Realitydarstellerin behauptet unter anderem, ihre Mutter sei keine gute Mutter gewesen, habe Spendengelder nicht korrekt weitergegeben und soll sogar eine Straftat eines engen Familienmitglieds gedeckt haben. Silvia erklärte in ihrem Clip vage, es habe für sie "keinen anderen Weg" mehr gegeben, als zur Polizei zu gehen. Offiziell ist aber nicht bestätigt, ob sie tatsächlich Anzeige gegen Calantha erstattet hat. Typisch für den Wollny-Clan bleiben entscheidende Details im Dunkeln: Sowohl Silvia als auch Calantha sprechen in ihren Posts vieles an, lassen aber immer wieder wichtige Hintergründe aus. Für Außenstehende ist kaum noch nachzuvollziehen, was im Hintergrund wirklich passiert – und wer wem konkret was vorwirft.

In dieses Chaos platzt nun Sarah-Jane mit neuen Aussagen. Sie macht deutlich, dass sie offenbar auf der Seite von Silvia und dem Rest der Familie steht, während Calantha eng mit Schwester Loredana Wollny (22) verbunden ist – die beiden treten immer wieder gemeinsam in Social-Media-Livestreams auf und scheinen dort interne Themen anzuschneiden, die bei den anderen Familienmitgliedern schlecht ankommen. Auf Instagram richtet Sarah-Jane nun deutliche Worte an Calantha: "Schreib nicht, dass ich Unwahrheiten erzähle, sondern steh doch einfach dazu. Ich habe bis heute nichts veröffentlicht aus unseren Gesprächen bei WhatsApp, die wir monatelang geführt haben, du hingegen schon", schreibt sie in ihrer Story. Damit macht der Social-Media-Star klar, dass zwischen den Schwestern lange und intensive Chats existieren – und dass sie bisher bewusst darauf verzichtet hat, diese preiszugeben. Wie sich das Verhältnis der Wollny-Geschwister weiterentwickelt, bleibt vorerst hinter ihren Social-Media-Statements verborgen.

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Realitystar

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Instagram / randale_caly Calantha Wollny, Tochter von Silvia Wollny

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Imago Silvia Wollny, TV-Star