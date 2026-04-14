Calantha Wollny konfrontiert Silvia mit Spendenfrage

Das Familiendrama rund um die Wollnys geht weiter – und jetzt mischt sich Calantha Wollny (25) mit schweren Vorwürfen ein. Die 25-Jährige wandte sich öffentlich auf Instagram an ihre Mutter Silvia Wollny (61) und forderte sie auf, endlich ein Statement zu den umstrittenen Spenden abzugeben, die im Zuge des schweren Erdbebens an der türkisch-syrischen Grenze im Februar 2023 gesammelt wurden. "Silvia Wollny, wir hätten jetzt langsam mal ein Statement von dir bezüglich der unterschlagenen Erdbebenspenden", schrieb Calantha in ihrer Story. Zudem griff sie Kommentare von Fans auf, die ebenfalls fragen, wo die gesammelten Gelder und Sachspenden geblieben sind.

Calantha stellte dabei sehr konkrete Fragen: Sie will wissen, welche Spedition die Hilfsgüter in die Türkei gebracht haben soll, ob es dafür Quittungen gibt und in welchen Hotels Spenden verteilt worden sein sollen. Besonders brisant: Sie erwähnte den Vorwurf, dass gespendete Windeln später in einem Geschäft verkauft worden sein sollen. Auch eine Instagram-Nutzerin mit dem Namen Giulia, die sich selbst als Unterstützerin der Familie bezeichnet, wurde von Calantha direkt angesprochen. Diese hatte darauf bestanden, dass Anschuldigungen belegt werden müssten – und sich damit eine harte Antwort von Calantha eingefangen. "Wenn man so etwas öffentlich sagt, dann sollte man es auch belegen können", betonte die Wollny-Tochter. Außerdem kündigte sie an, in einem Interview mit Frank Battermann weitere Details zu Silvia sowie zu Schwager Servet und Schwester Loredana (22) preisgeben zu wollen.

Die Auseinandersetzung fällt in eine ohnehin angespannte Familienphase. Nach dem emotionalen Finale von Die Wollnys stand zuletzt vor allem das zerrüttete Verhältnis zwischen Silvia und Tochter Loredana Wollny sowie deren Ehemann Servet Özbek im Fokus. Servet hatte sich vor Kurzem erneut in Stories gemeldet und betont, er wolle seine Sicht schildern und den Leuten selbst die Meinungsbildung überlassen – ein Zeichen dafür, wie sehr persönliche Konflikte inzwischen öffentlich ausgetragen werden. Die Familie ist seit Jahren durch die RTLZWEI-Dokusoap bekannt und besitzt ein Ferienhaus in der Türkei, was die Nähe zum damaligen Hilfsthema erklärt. Zwischen Mutter und Tochter Calantha gilt das Verhältnis seit Längerem als belastet.

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Instagram / calantha_wollny_official, RTLZWEI Collage: Calantha und Silvia Wollny

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Instagram / randale_caly Calantha Wollny, Tochter von Silvia Wollny

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Instagram / loredanawollny Silvia Wollny und Loredana Wollny im Februar 2025