Polizeiaufruf: Calantha wirft Silvia Wollny Stalking vor

Der Familienkonflikt zwischen Silvia Wollny (61) und ihrer Tochter Calantha Wollny (25) spitzt sich weiter zu. Seit Monaten liefern sich die beiden öffentlich einen erbitterten Schlagabtausch – ein Ende ist bislang nicht in Sicht. Nun meldete sich Calantha erneut auf Instagram zu Wort und erhob dabei schwere Anschuldigungen gegen ihre Mutter. Die 25-Jährige wirft Silvia vor, sie zu stalken und gezielt Informationen über ihren Aufenthaltsort sammeln zu wollen. "Es wird ein öffentlicher Polizei-Aufruf gemacht. Dass die Polizei mich suchen würde und das nur, um an meine Adresse zu kommen", behauptet Calantha.

Auslöser der neuen Vorwürfe ist ein Video, das Silvia zuvor veröffentlicht hatte. Darin erklärte die TV-Bekanntheit laut Berliner Kurier, dass Calantha von der Polizei gesucht werde, und bat ihre Follower um konkrete Hinweise: "Sollte irgendjemand den Aufenthaltsort wissen, ihr könnt mir den gerne zuschicken, ihr könnt ihn aber auch direkt an die Polizei in Neuss schicken." Welche Hintergründe die angebliche Suche haben soll, erklärte sie jedoch nicht näher. Calantha zeigte sich davon nun empört und legte auf Instagram nach: "Es wird Zeit gestoppt, wenn ich live bin und irgendwo hinfahre."

Die jüngsten Anschuldigungen sind nur das neueste Kapitel im langwierigen Familienstreit. Bereits zuvor hatten sich Mutter und Tochter öffentlich widersprochen, nachdem Silvia bei Promis unter Palmen über die schwierige Beziehung zu ihrer Tochter gesprochen hatte. Die Familienchefin erklärte damals: "Familie ist mein Ein und Alles, außer die eine Person, die aus der Reihe tanzt. [...] Da wird nie mehr ein Verhältnis kommen, nie mehr." Von einer Versöhnung scheinen Silvia und Calantha aktuell jedenfalls weit entfernt zu sein.

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Instagram / randale_caly Calantha Wollny, Tochter von Silvia Wollny

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Imago Silvia Wollny, TV-Star

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Instagram / randale_caly Calantha Wollny, Tochter von Silvia Wollny