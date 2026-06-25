Beweise: Calantha Wollny äußert sich zum Jeremy-Pascal-Drama

Calantha Wollny (25) erhöht im Familienstreit um Jeremy-Pascal Wollny den Druck: Auf einem privaten Instagram-Account hat die Reality-TV-Bekanntheit jetzt ein wütendes Statement veröffentlicht, das von ihrer Schwester Loredana Wollny (22) in der eigenen Story geteilt wurde. Darin spricht Calantha von neuen Beweisen in dem laufenden Drama rund um die schweren Vorwürfe gegen ihren Bruder und warnt eine Person, die sie nicht namentlich erwähnt, eindringlich, sich zurückzuhalten: "Überlege nun weise: Jeremy genießt derzeit noch die Unschuldsvermutung! Da sich die Beweise aber derzeit häufen, wird ein Richter darüber nochmal eine Entscheidung treffen, sei dir gewiss! Mit welcher Lüge du damals mit mir in Kontakt getreten bist, muss ich glaube ich nicht weiter erläutern!"

Mit ihren scharfen Worten heizt die junge Mutter den ohnehin aufgeheizten Konflikt innerhalb der berühmten Wollny-Familie weiter an. "Da du verheiratet bist und Kinder hast, sage ich dir nur eins: Fotos. Also ich rate dir wirklich, mich in Ruhe zu lassen!", schreibt sie und führt aus: "Mit deinem Drang nach Fame und Coins gehst du sogar so weit und stellst eine Vergewaltigung als Lüge dar." Auf wen Calantha diese Worte bezieht, kann nur gemutmaßt werden. Silvia Wollnys (61) entfremdete Tochter ergänzt: "Wie erbärmlich! Auf die Beweise, die du mir versprochen hast, wo du mit Jeremy über die Vergewaltigung gesprochen hast, warte ich heute noch!"

Ihr Statement schließt Calantha mit einer eindringlichen Warnung ab: "Solltest du dich öffentlich weiterhin zu mir äußern, dann werde ich anfangen, dich zu 'zitieren'. Think wise and twice." Zwischen einigen Mitgliedern der Wollnys ist das Verhältnis schon lange zerrüttet. Mittlerweile stellt sich Loredana demonstrativ hinter Calantha. Denn neben dem Drama um die 25-Jährige und Jeremy hat der Krach auch eine andere, brisante Baustelle: Thema ist Loredanas Ehemann Servet Özbek und der schwere Vorwurf, Silvia habe Spendengelder unterschlagen. Das Geld sollte nach dem Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze im Februar 2023 gesammelt worden sein.

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Instagram / randale_caly Calantha Wollny, Tochter von Silvia Wollny

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Instagram / _jeremypascalwollny_ Jeremy-Pascal Wollny mit Mama Silvia Wollny

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