Fehler gemacht? Charlotte Engelhardt reflektiert Beziehungen

Charlotte Engelhardt (47) stellt sich ihrer Vergangenheit! In wenigen Tagen feiert ihre neue Realityshow "Bad Boyfriends" Premiere, in der vergebene Männer mit ihrem fragwürdigen Verhalten in Beziehungen konfrontiert werden. Im Gespräch mit Promiflash nutzt Charlotte die Chance, nicht nur über toxische Dynamiken zu sprechen, sondern auch offen auf ihre eigenen Erfahrungen zurückzublicken. Die Moderatorin erzählt, wie sie in früheren Beziehungen Dinge hingenommen und entschuldigt hat, die sie heute so nicht mehr durchgehen lassen würde – und macht damit klar, dass auch sie ihren Lernprozess durchlaufen hat.

Im Interview erklärt Charlotte, dass sie in mehreren Beziehungen die Verantwortung für das Verhalten ihrer damaligen Partner übernommen hat. Sie habe Fehltritte kleingeredet, aus Liebe alles entschuldigt und versucht, das Verhalten der Männer zu rechtfertigen. "Der Partner oder die Partnerin übernimmt dann die Verantwortung für ein Verhalten, das eigentlich gar nicht geht oder entschuldigt das, redet das klein", beschreibt sie gegenüber Promiflash. Heute sieht die Unternehmerin das kritisch und fragt sich rückblickend, warum sie geglaubt habe, dass dieser Ansatz funktionieren könne. Gleichzeitig betont sie, dass toxisches Verhalten nicht nur von Männern ausgeht, sondern auch Frauen sich problematisch verhalten können.

Dabei nimmt Charlotte auch sich selbst in die Pflicht. Sie erzählt, dass sie in früheren Kennenlernphasen manchmal den einfachen Weg gewählt hat: Statt ein ehrliches Gespräch zu führen, habe sie Kontakte einfach auslaufen lassen. "Ich merke schon immer wieder, dass wenn man jetzt irgendjemanden kennenlernt und man merkt, ah nein, der geht doch nicht, dass es dann manchmal natürlich leichter ist, ihn einfach zu ghosten", gesteht sie im Promiflash-Talk. Vor allem vor ihrer Ehe habe sie so gehandelt, um es sich selbst leichter zu machen. Heute, sagt die Moderatorin, sehe sie vieles anders – besonders seit sie selbst erlebt habe, wie es sich anfühlt, wenn man ohne Erklärung stehen gelassen wird. Ihre persönlichen Einblicke geben ihrer neuen Show zusätzliche Brisanz, weil deutlich wird, wie nah ihr das Thema wirklich ist.

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IMAGO / Future Image Charlotte Engelhardt, Februar 2026

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Imago Charlotte Würdig bei den Reality Awards 2026

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RTL / Markus Hertrich Calvin Kleinen und Charlotte Würdig, Moderatoren von "Bad Boyfriends"