Charlotte Engelhardt soll Trauzeugin eines TV-Paares werden

Bei der Premiere von Die Verräter – Vertraue Niemandem! hatte Charlotte Engelhardt (48) gleich doppelt Grund zur Freude: Die Moderatorin verriet Promiflash im Interview, dass sie nicht nur die Patentante des Babys von Josh Stodel und Nasrin Eileen Rapp werden soll, sondern auch von einem weiteren Pärchen aus der ersten Staffel von Bad Boyfriends als Trauzeugin angefragt wurde: "Ein Pärchen hat auch schon gesagt: Sie wollen mich unbedingt als Trauzeugin."

Wer das Paar ist, das sie als Trauzeugin an seiner Seite haben möchte, darf Charlotte noch nicht verraten. Fest steht aber, dass die Verbindungen aus der ersten Staffel offenbar sehr eng sind. "Es ist halt auch was Besonderes. Das ist die erste Staffel gewesen. Wir sind da jetzt alle irgendwie zusammen und haben eine WhatsApp-Gruppe. Und natürlich erleben wir diese Staffel als etwas ganz Besonderes, weil wir uns alle erhofft haben, dass es halt wirklich gut ankommt", erzählte sie im Gespräch mit Promiflash.

Dass "Bad Boyfriends" für echte Liebesgeschichten gesorgt hat, zeigt sich gleich mehrfach. Zum einen wird Charlottes Patenkind von Josh und Nasrin bald das Licht der Welt erblicken. Zum anderen plant offenbar ein weiteres Paar aus der Sendung den nächsten großen Schritt – und möchte die Moderatorin dabei an seiner Seite wissen. Dabei könnte es sich um Jeje Lopes und ihren Partner Teezy handeln. Teezy hatte bereits öffentlich gemacht, dass er einen Heiratsantrag plant.

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Imago Charlotte Engelhardt beim Screening von "Bad Boyfriends" im Bootshaus Köln, Juni 2026

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Imago Charlotte Engelhardt mit Josh Stodel und Nasrin Eileen Rapp beim Screening von "Bad Boyfriends", Juni 2026

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RTL / Markus Hertrich Teezy und Jeje Lopes, "Bad Boyfriends"-Kandidaten