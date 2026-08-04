Mit diesem Promi wäre Charlotte Engelhardt gerne Verräterin

Charlotte Engelhardt (48) hat bei der Premiere der vierten Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! verraten, mit wem sie in dieser Runde am liebsten ein Verräterteam gebildet hätte. Im Gespräch mit Promiflash auf dem Event schwärmte die Moderatorin von Ex-Fußballnationalspieler Max Kruse (38): "Mit Max – ich glaube, wir beide in einem Verräterteam, das wäre schon geil gewesen." Für sie ist er außerdem der spannendste Verräter der aktuellen Staffel. Charlotte selbst hat die dritte Staffel als Gewinnerin abgeschlossen – und das als Verräterin.

Dass sie sich bei Max so sicher war, kommt nicht von ungefähr: Bereits vor dem Start der Staffel hatte sie ihn als potenziellen Verräter auf dem Schirm. "Mit einem Verräter hatte ich sogar auch recht, dass er das ist", verriet sie gegenüber Promiflash. Und auch über die neue Staffel zeigte sich die Moderatorin begeistert: "Ich habe die erste Folge geguckt, und ich liebe sie jetzt schon. Sie geben von Anfang an Vollgas." Eine erneute Teilnahme schließt Charlotte dabei aus: "Ich wollte Verräterin werden, ich bin Verräterin geworden. Ich wollte gewinnen, ich habe gewonnen." Außerdem gab sie im Interview noch Einblicke in ihre eigene Strategie als Verräterin – so habe sie ihr Spiel vor allem in den Pausen und nicht im Schloss selbst gemacht.

In der neuen Staffel hat Moderatorin Sonja Zietlow (58) neben Max auch TV-Legende Marijke Amado (72) und Entertainer Ralph Morgenstern zu Verrätern ernannt. Deren Aufgabe: Nacht für Nacht Mitspieler aus dem Spiel zu werfen, ohne dabei selbst enttarnt zu werden. Max fiel allerdings schon früh auf – kurz nach seiner Ernennung unterlief ihm ein Fehler, der ihn beinahe verraten hätte. Die Moderatorin hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, wie sehr sie psychologische Spiele und strategische Herausforderungen reizen – Eigenschaften, die bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" im Mittelpunkt stehen. Privat lebt Charlotte eher zurückgezogen mit ihren zwei Söhnen und konzentriert sich neben ihren TV-Auftritten auf ihre eigenen Projekte.

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Imago Charlotte Engelhardt beim Screening von "Bad Boyfriends" im Bootshaus Köln, Juni 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Max Kruse bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

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RTL / Stefan Gregorowius Der "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Cast der dritten Staffel