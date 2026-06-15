"Bad Boyfriends": Neue Show mit Charlotte Würdig und Calvin

Charlotte Würdig (47) und Calvin Kleinen (34) bekommen ihre eigene Realityshow. "Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet" heißt das Format und stellt Beziehungen auf eine unangenehme Prüfung – oder viel eher die vergebenen Männer. Wie RTL bekannt gibt, werden acht Männer mit der Aussicht auf einen ausgelassenen Partyurlaub mit Kamerabegleitung nach Teneriffa gelockt. Sie glauben, sie nehmen an einem Format namens "Bro Island" teil. Vor Ort kommt es dann knüppelhart: Die Show existiert nicht. Stattdessen empfangen ihre Freundinnen die Truppe – sie haben genug von ihren "Red Flags" und wollen in Sachen Eifersucht, Kontrollverhalten und leere Versprechungen abrechnen. Statt Pool und Luxusvilla müssen sie zudem in einen Trailerpark ziehen. "Natürlich gibt es Drama, Tränen, Streit und jede Menge Emotionen. Aber wir gehen auch in die Tiefe. Die Männer werden gezwungen zuzuhören, statt nur zu antworten", verspricht Charlotte.

Die Kandidaten sind eine Mischung aus bereits erfahrenen Realitystars und Neulingen. Alenssia und Santino sowie Nasrin Rapp und Josh Stodel testeten ihre Liebe bereits bei Temptation Island. Jeje Lopes und Teezy nahmen ebenfalls beide schon an diversen Formaten wie Love Island VIP oder Ex on the Beach teil. Gleiches gilt für Larissa und Josua, die aus Love Island VIP und Are You The One? bekannt sind. Köln 50667-Darstellerin Alessandra Riili kommt mit ihrem Freund Antonio, zudem nimmt das Sommerhaus der Normalos-Paar Michelle Mišić und Maki teil. Angelika und Mirko sowie Natalia und Tyron sind neu im Reality-Business. Calvin erklärt das Konzept der Show so: "Die Jungs denken erst: Geil, 'Bro Island', Männerurlaub, Party und eine gute Zeit. Aber dann kommt Charlotte und klärt alles auf. Ab da wird's ernst. Die Männer müssen sich fragen: 'Bin ich wirklich so ein schlechter Boyfriend?' Und vor allem: 'Bin ich bereit, etwas zu ändern?'"

"Bad Boyfriends" startet schon am 30. Juni auf RTL+. Insgesamt wird es zehn Folgen geben, die jeweils in Doppelfolgen erscheinen. Dass Charlotte und Calvin ihre eigene Show moderieren, ist bereits seit Dezember vergangenen Jahres bekannt. Zu dem Zeitpunkt sprachen die beiden nur von dem Format "Bro Island", das es aber eigentlich gar nicht gibt – genug Verwirrung für die Fans. Von dem Moderationsduo dürfen sie aber einiges erwarten. Immerhin sind Charlotte und Calvin schon seit längerem gute Freunde. In einem Promiflash-Interview im April schwärmte die 47-Jährige von ihrem Kollegen: "Wir hatten auch schon mal zusammengearbeitet, von daher haben wir einen super Draht. Also: super Typ, hat super viel Spaß gemacht."

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RTL / Markus Hertrich Calvin Kleinen und Charlotte Würdig, Moderatoren von "Bad Boyfriends"

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RTL / Markus Hertrich Santino und Alenssia, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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RTL / Markus Hertrich Josh und Nasrin, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

RTL / Markus Hertrich Teezy und Jeje Lopes, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

RTL / Markus Hertrich Josua und Larissa, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

RTL / Markus Hertrich Antonio und Alessandra, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

RTL / Markus Hertrich Michelle und Maki, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

RTL / Markus Hertrich Mirko und Angelika, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

RTL / Markus Hertrich Tyron und Natalia, "Bad Boyfriends"-Kandidaten