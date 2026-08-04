Diesen süßen Babynamen schlug Charlotte Engelhardt Josh vor

Auf dem roten Teppich zur Premiere von Die Verräter – Vertraue Niemandem! hat Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) gegenüber Promiflash ausgeplaudert, welchen Babynamen sie dem werdenden Vater Josh Stodel vorgeschlagen hat. Das Geschlecht des Kindes steht bereits fest: Nasrin Eileen Rapp und Josh erwarten einen Jungen. Und Charlotte hat da schon eine ganz klare Vorstellung, wie der kleine Mann heißen sollte – nämlich ganz ähnlich wie sie.

Im Gespräch mit Promiflash verriet die Moderatorin ihren charmanten Vorschlag: "Wir wissen jetzt ja auch alle, dass es ein Junge wird. Ich finde, den könnte man jetzt auch ruhig Charly nennen." Sie habe Josh auch schon direkt darauf angesprochen: "Du kannst ihn doch jetzt eigentlich auch Charly nennen?" Joshs Reaktion fiel offenbar eher verhalten aus. Charlotte nahm das mit Humor: "Okay, ich übertreibe meine Rolle, ich verstehe es schon."

Doch übertreibt Charlotte wirklich ihre Rolle? Vor wenigen Tagen erzählte Nasrin in einem Livestream zur Show auf Instagram eine interessante Neuigkeit. Sie und Josh hatten schon eine besondere Entscheidung getroffen: Charlotte sollte die Patentante werden. "Wir haben sie einfach offiziell gefragt. [...] Wir haben zu ihr gesagt: 'Du hast keine Verpflichtungen'", erzählte Nasrin. Und Charlotte soll sofort zugesagt haben: "Ja, ich bin dabei."

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Imago Charlotte Engelhardt mit Josh Stodel und Nasrin Eileen Rapp beim Screening von "Bad Boyfriends", Juni 2026

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Imago Charlotte Engelhardt, August 2026

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Imago Zu Gast bei Danny Reinke: Nasrin Rapp auf der Fashion Show "The Hunt" in der Uber Arena, Berlin, 02.07.2025