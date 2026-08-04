Patin von Nasrins Baby: So stellt sich Charlotte das Amt vor

Wie eng soll das Band zwischen Patentante und Patenkind werden? Das hat Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) jetzt im Gespräch mit Promiflash verraten. Anlass war die Premiere von Die Verräter – Vertraue Niemandem!, bei der Charlotte über ihre zukünftige Rolle als Patentante des ersten Kindes von Nasrin Eileen Rapp und Josh Stodel gesprochen hat. Die TV-Bekanntheit gibt sich entspannt, wenn es darum geht, wie viel Kontakt sie zum Baby haben wird. "Wir gucken, wie sich das entwickelt", erklärt sie im Gespräch.

Auch die räumliche Distanz schreckt sie nicht ab: Die beiden Parteien wohnen nicht in der Nähe voneinander – "aber so was lässt sich ja verbinden", so Charlotte. Dass sie den kleinen Jungen, dessen Entbindungstermin ihr bereits bekannt ist, überhaupt zu Gesicht bekommt, daran zweifelt sie nicht. "Ich bin mir ganz sicher, dass ich den natürlich sehen darf. Das hoffe ich doch auch sehr", sagt sie. Zudem betont sie, dass Nasrin und Josh selbst die Patenschaft bewusst ohne feste Verpflichtungen formuliert hätten.

Da Charlotte bereits Patenkinder hat, ist das für sie kein ungewohntes Terrain. Die Moderatorin beschreibt ihr familiäres Umfeld als "riesige Patchwork-Familie", in der es ohnehin "kunterbunt und wild" zugehe – weshalb sie auch sicher ist, dass der Kleine gut dort hineinpasse. Die besondere Verbindung zwischen Charlotte und dem Paar wuchs durch die Realityshow Bad Boyfriends, die Charlotte moderiert hatte und an der Nasrin und Josh als Teilnehmer dabei waren. Die werdende Mutter hatte die Patenschaft im Rahmen eines Livestreams auf Instagram öffentlich gemacht.

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Imago Charlotte Engelhardt, August 2026

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Instagram / nasrin.eileen Josh Stodel und Nasrin Rapp

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Instagram / nasrin.eileen Nasrin, "Temptation Island"-Bekanntheit