Charlotte lüftet Geheimnis um "Bad Boyfriends"-Moderation

Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) hat bei der Premiere von Die Verräter – Vertraue Niemandem! Staffel 4 gegenüber Promiflash ein bisher kaum bekanntes Detail aus ihrem Leben enthüllt: Charlotte hat neben BWL auch Psychologie studiert – und dieses Wissen half ihr dabei, bei der Datingshow Bad Boyfriends die richtigen Worte zu finden. Das Feedback auf ihre Moderation sei überwältigend gewesen, wie sie schwärmt: "Mega Feedback! Also, ich bin so froh, dass die Leute dafür bereit waren, für eine Reality, die etwas anders ist."

Charlotte erklärt, dass bei Formaten wie "Bad Boyfriends" stets auch eine Psychologin mit dabei sei, da solche Shows "an die Substanz gehen" – und zwar nicht nur für die Moderatoren, sondern vor allem für die Teilnehmer. Mit der Psychologin Jutta habe sie sich regelmäßig über die Charaktere und deren Hintergründe ausgetauscht. Daneben sei aber auch viel Bauchgefühl im Spiel gewesen. Ihr Psychologiestudium, das sie an der Fernuni neben ihrer Fernsehkarriere absolvierte, sieht sie selbst jedoch mit einer gewissen Bescheidenheit: "Nein, ich bin keine Psychologin", betont sie. Was sie ausmache, seien vor allem ihre eigenen Lebenserfahrungen – und die kämen ihr in der Moderation zugute. "Ich kann nicht da sitzen, wenn jemand am Boden ist und noch mal getreten wird, und dann zuschauen. Das funktioniert nicht", so Charlotte.

Dass Charlotte bei "Bad Boyfriends" klar Stellung bezieht, hatten viele Zuschauer bereits gefeiert – in den sozialen Netzwerken überschlugen sich die Kommentare für ihre direkte Art, wenn sie bei eskalierenden Situationen eingreift und Partei ergreift. Gefragt, ob sie bei den Kandidaten manchmal ein Déjà-vu zu eigenen Liebesdramen erlebt habe, gibt die Moderatorin offen zu: "Ja, ich saß da oft und dachte: Oh, krass, dieses Gefühl, was sie oder was er jetzt hat. Das kann man nachempfinden." Ihr Handeln in der Show beschreibt Charlotte dabei klar als Bauchgefühl und persönliche Erfahrung – von professioneller Psychologie möchte sie ihren Ansatz ausdrücklich abgrenzen.

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Imago Charlotte Engelhardt, August 2026

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RTL / Markus Hertrich Calvin Kleinen und Charlotte Engelhardt bei "Bad Boyfriends"

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RTL Charlotte Engelhardt bei "Bad Boyfriends"