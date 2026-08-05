Charlotte Engelhardt ließ Hoden ihres Hundes konservieren

In ihrem Podcast "The Real Ex-Wives" hat Charlotte Engelhardt (48) jetzt für einen außergewöhnlichen Moment gesorgt. Die Moderatorin brachte ein ganz besonderes Souvenir mit ins Studio: die Hoden ihres Berner-Sennenhundes Linus, den sie vor Kurzem kastrieren ließ. Statt das OP-Ergebnis einfach auf dem Tisch zu lassen, fragte sie ihren Tierarzt nach einem Foto der Hoden – woraufhin dieser ihr kurzerhand anbot, die Präparate direkt mit nach Hause nehmen zu können. Charlotte zögerte keine Sekunde. "Ja, geil, nehme ich mit", war ihre spontane Reaktion. Der Tierarzt konservierte alles in einer speziellen Flüssigkeit, und so präsentierte sie ihrer Podcast-Partnerin Georgina Stumpf prompt den Behälter inklusive Hodensack. "Oh, zeig mal, das finde ich auch spannend", reagierte Georgina neugierig.

Im Podcast verriet Charlotte auch, was sie mit dem ungewöhnlichen Mitbringsel anfangen will. Gleich mehrere Ideen hat sie im Gepäck: So scherzte sie, die Hoden ans Dschungelcamp zu spenden – verbunden mit einem Augenzwinkern in Richtung des Senders. Auch an die Realityshow "Bad Boyfriends" dachte sie dabei. "Da kommen ja auch einige Männer hin ohne Eier", begründete sie trocken. Am meisten begeistert sie allerdings eine dritte Option. Sie möchte die Hoden zusammen mit dem Hodensack in einer Metallkiste im Garten vergraben und darüber einen Baum pflanzen – an dem sie dann passenderweise Ostereier aufhängen kann. Dazu plant sie, einen Zettel beizulegen, auf dem steht: "Diese Hoden gehören dem Postboten oder meinem Ex-Mann."

Georgina gefiel Charlottes Plan sehr gut. "Ich liebe alles an dieser Idee", kommentierte sie begeistert und schlug vor, das Fundstück mit einem uralten Datum zu versehen, damit spätere Finder völlig falsche Schlüsse ziehen könnten. Vor rund zwei Monaten zeigte Charlotte allerdings auch, dass sie nicht nur für wilde Gags zu haben ist, sondern auch im Ernstfall sofort zur Stelle ist. Damals brauchte Angelina Pannek (34) dringend Hilfe, weil ihre Französische Bulldogge Louis schwer krank war und wegen starker Blutarmut eine Bluttransfusion benötigte. Die Influencerin suchte in Berlin einen passenden Spenderhund und fand diesen in Charlottes Vierbeiner. Die TV-Bekanntheit war sofort zur Stelle.

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Instagram / charlottewuerdig Charlotte Engelhardt und ihr Hund Linus, April 2025

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Instagram / charlottewuerdig Charlotte Engelhardt und ihr Hund, April 2026

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Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek mit ihrem Hund Louis