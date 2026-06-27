Giovanni Zarrellas Show zieht in den "Fernsehgarten"

Eine ganz besondere Premiere sorgt derzeit für Gesprächsstoff beim ZDF: Die nächste Ausgabe der Giovanni Zarrella Show wird erstmals auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens" in Mainz aufgezeichnet. Wie unter anderem Focus Online berichtet, steigt Giovanni Zarrellas (48) große Open-Air-Sommerparty am 8. August auf dem Mainzer Lerchenberg. Dafür pausiert sogar der "Fernsehgarten", denn am darauffolgenden Sonntag wird die beliebte Sendung mit Andrea Kiewel (61) ausnahmsweise nicht ausgestrahlt.

Für die dreistündige Sommerausgabe hat das ZDF laut Focus Online bereits erste prominente Gäste bestätigt. Mit dabei sind unter anderem Kerstin Ott (44), Semino Rossi (64) und Vanessa Mai (34), weitere Schlager- und Popstars sollen noch folgen. Für Giovanni selbst dürfte die Show ebenfalls eine besondere Premiere sein: Der Entertainer verlässt seine gewohnte Hallenatmosphäre und präsentiert seine Sendung erstmals unter freiem Himmel. Auch für die Fans gibt es eine Neuheit: Bereits am 7. August können sie bei einer öffentlichen Generalprobe live dabei sein und einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Dass Giovanni ausgerechnet auf der Bühne des "Fernsehgartens" moderiert, sorgt bei manchen Zuschauern bereits für Spekulationen. Wie Heute.at berichtet, fragen sich einige Fans, ob der Entertainer womöglich als möglicher Nachfolger von Andrea Kiewel getestet werden könnte. Bestätigt ist das allerdings nicht, und Andrea scheint hinter den Kulissen der Sendung weiterhin fest eingebunden zu sein. Fest steht jedoch: Am 29. August um 20:15 Uhr erwartet die Zuschauer eine sommerliche Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show", die für frischen Wind auf dem Gelände sorgen dürfte.

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IMAGO / Bildagentur Monn Giovanni Zarrella, Sänger

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Getty Images Giovanni Zarrella, Ilse DeLange, and Sascha Vollmer und Alec Völkel bei der Giovanni Zarrella Show

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Imago Andrea "Kiwi" Kiewel im ZDF-Fernsehgarten in Mainz, Juni 2026