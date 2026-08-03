Andrea Kiewel verblüfft mit Nacktversprechen im Fernsehen

Im ZDF-Fernsehgarten sorgt Andrea Kiewel (61) am Sonntag für verblüffte Gesichter: Mitten in der Live-Show auf dem Mainzer Lerchenberg kündigt die Moderatorin plötzlich eine Nackt-Aktion an – und das gleich doppelt. Unter dem Motto "Rock im Garten" fragt sie frech ins Publikum: "Soll ich mich nackig ausziehen?" Laut dem Bericht von Blick ruft ein Zuschauer neben ihr begeistert "Immer!", während die Kamera die überraschte Menge einfängt. Doch Kiwi belässt es nicht bei einer einmaligen Ankündigung – sie schmiedet direkt mehrere pikante Nackt-Wetten für den Rest der Sendung.

Auslöser für die frechen Sprüche ist die Fernsehgarten-Ausgabe der kommenden Woche, die ausnahmsweise vorab aufgezeichnet werden muss. Grund dafür ist der Auftritt von Giovanni Zarrella (48) mit seiner eigenen Musikshow auf dem Lerchenberg, weshalb zwei große Liveproduktionen an einem Wochenende im Open-Air-Studio nicht möglich sind. Andrea wird sich daher in einer Quizshow mit mehreren Promis messen – als Preis winken zehn frei gestaltbare Minuten Sendezeit, ähnlich wie bei Joko & Klaas gegen ProSieben. Im Gespräch mit dem Publikum überlegt die Moderatorin laut, was sie mit diesem TV-Freifahrtschein anstellen könnte, und ruft: "Wenn ich gewinnen sollte – soll ich mich nackig ausziehen?" Kurz darauf bremst sie allerdings selbst wieder ab: "Auf gar keinen Fall, ich hab Kinder! Die schämen sich jetzt schon", stellt sie klar.

Ganz vom Tisch ist das Thema Nacktheit für die Moderatorin an diesem Tag aber nicht. Später holt sie es bei einem Hindernis-Parcours mit ihren Gästen Evil Jared (54) und Schlagzeuger Krogi zurück. Die beiden treten gegen einen Athleten an, und Andrea setzt erneut auf eine gewagte Wette: Schaffen ihre Gäste alle Stationen des Parcours schneller als 2:06 Minuten, will sie zum Showende mit ihnen nackt in den Pool springen. Am Ende trumpft jedoch der Sportler auf, die Bedingung ist nicht erfüllt – und Kiwi landet zwar doch noch im Wasser, allerdings komplett bekleidet. Die Fans der langjährigen Fernsehgarten-Gastgeberin kennen ihre Mischung aus Albernheit und Offenheit seit Jahren: Immer wieder lässt Andrea private Einblicke durchblitzen, erzählt von ihrer Familie und spricht ihre Kinder in der Show direkt an.

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Imago Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten" mit dem Motto Discofox in Mainz am 21.06.2026

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Imago Andrea Kiewel beim ZDF-Fernsehgarten mit 90er-Party-Motto in Mainz, 12.07.2026

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Imago Andrea "Kiwi" Kiewel moderiert den ZDF-Fernsehgarten, Mai 2026