Rock im "Fernsehgarten": Fans feiern besondere Show-Ausgabe

Statt Schlager und Partyhits gab es beim ZDF-Fernsehgarten diesmal ordentlich Gitarrenklänge: Unter dem Motto "Rock im Garten" verwandelte Moderatorin Andrea Kiewel (61) die Sendung in eine rockige Ausnahme-Show – ganz in Schwarz gekleidet und umgeben von Pommesgabeln und E-Gitarren. Doch laut RTL waren sich nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer einig, ob das Programm dem Versprechen wirklich gerecht wurde. Für Gesprächsstoff sorgten neben der Musik auch die Reaktionen auf Facebook, wo die Kommentarspalte schnell zur eigenen Unterhaltungsshow avancierte.

Besonders ein Kommentar brachte die Stimmung vieler Fans auf den Punkt: "Für das ZDF ist Johnny Logan Hardrock und Semino Rossi Speedmetal", schrieb Nutzer Christian auf Facebook – und erntete damit reichlich Zustimmung. Auch die Darbietung von Evil Jared (54), der den Klassiker "Country Roads" in einer Rock-Version präsentierte, spaltete das Publikum. "Country Roads als Rock verkaufen und dann noch Ballermann-Performance", kritisierte Nutzerin Conny. Jörg kommentierte trocken: "Schlagermucke mit Gitarren." Helmut fasste es kreativ zusammen: "Wenn du Wacken bei TEMU bestellst." Auf der anderen Seite gab es auch begeisterte Reaktionen auf die ungewöhnliche Ausgabe. "Sehr, sehr geil! Bester Fernsehgarten ever! Danke dafür", jubelte Guido. Auch die Moderatorin selbst polarisierte: Während manche ihren Auftritt kritisierten, zeigte sich Hans-Jürgen angetan – "Frau Kiewel ganz in Schwarz … ein echter Hingucker!", schrieb er.

Dass der Fernsehgarten Woche für Woche die Gemüter erhitzt, ist dabei kein Zufall. Die Sendung läuft bereits seit 1986 im ZDF und gehört damit zu den langlebigsten Unterhaltungsformaten im deutschen Fernsehen. Seit 2000 führt Andrea Kiewel durch die Show und prägt sie mit ihrer direkten Art entscheidend. Laut RTL gaben viele Fans an, die Kommentarspalte mindestens genauso sehr zu genießen wie die Sendung selbst. "Ich freue mich heute fast genauso auf die Kommentare wie auf die Sendung", schrieb Holger. Nutzerin Tanja zog ebenfalls ein positives Fazit: "Bin jetzt kein Fan von Rock, aber trotzdem top Sendung."

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Imago Andrea Kiewel jubelt im ZDF-Fernsehgarten beim Motto "Rock im Garten" in Mainz, 02.08.2026

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Imago Doro Pesch und Bülent Ceylan beim ZDF-Fernsehgarten: "Rock im Garten" in Mainz, 02.08.2026

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Imago Andrea Kiwi Kiewel moderiert den ZDF-Fernsehgarten in Mainz am 10.05.2026

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