Andrea Kiewel gewährt Blick hinter Fernsehgarten-Kulissen

Andrea Kiewel (60) gibt einen seltenen Einblick hinter die Kulissen des ZDF-Fernsehgarten und verrät, wie durchgetaktet ihre Wochenenden für die Liveshow in Mainz ablaufen. Die Moderatorin, die für das Format regelmäßig zwischen ihrer Wahlheimat Israel und dem Mainzer Lerchenberg pendelt, schildert im Gespräch mit dem Magazin Meins, dass die heiße Phase zur Sendungsvorbereitung schon am Freitag beginnt. "Am Freitag gibt es viele Meetings in kleinen und großen Runden. Wir stellen die Show mit Lichtdoubles und probieren aus, ob das, was wir uns inhaltlich überlegt haben, funktioniert und Sinn ergibt", beschreibt Andrea den Ablauf.

Am nächsten Tag steht dann ein Programmpunkt auf dem Plan, der regelmäßig Gesprächsstoff birgt: die Outfit-Wahl. "Am Samstag suche ich mit meiner Stylistin das Outfit für die Sendung aus – welches traditionell unter den Fans ja immer für Diskussionen sorgt", verrät die Moderatorin mit einem Augenzwinkern. Danach folgen die Generalprobe und eine redaktionelle Feinschliff-Sitzung. Der Sonntag selbst beginnt für Andrea ganz entspannt: "Sonntagmorgen gegen acht Uhr gehe ich immer noch einmal laufen." Gefrühstückt wird vor der Show nie – stattdessen geht es direkt in die Maske, bevor sie beim Warm-up ihr Publikum auf dem Gelände begrüßt. Obwohl die Moderatorin die Show seit vielen Jahren präsentiert, ist die Nervosität geblieben: "Ja, ich bin auch nach so vielen Jahren immer noch wahnsinnig aufgeregt vor jeder Show!"

Für die Zukunft des Formats hat Andrea klare Wünsche: "Ich wünsche meinem, unserem 'Fernsehgarten', dass er noch lange blühen darf. Wild, unbeschnitten, über den Gartenzaun guckend und viele Besucher und Zuschauer anlockend." Dabei liege ihr besonders das Team am Herzen: "Wir alle, die wir zusammen für diese Show arbeiten, verbringen Lebenszeit miteinander. Ich wünsche mir für uns alle sehr, dass diese Zeit meist sonnig bleibt." Für Andrea und den "Fernsehgarten" gibt es in dieser Saison einen besonderen Grund zum Feiern: Die Sendung läuft seit 40 Jahren im ZDF. Die große Jubiläumsstaffel umfasst insgesamt 20 neue Folgen.

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Imago Andrea Kiwi Kiewel im ZDF-Fernsehgarten in Mainz, Mai 2026

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Getty Images Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten", Mai 2014

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Imago Andrea "Kiwi" Kiewel moderiert den ZDF-"Fernsehgarten" in Mainz am 10.05.2026