Darum gibt es am Sonntag keinen ZDF-Fernsehgarten

Am kommenden Sonntag bleibt der Mainzer Lerchenberg ungewohnt still: Der beliebte ZDF-Fernsehgarten mit Moderatorin Andrea Kiewel (61) pausiert ausnahmsweise am 9. August. Statt der gewohnten Live-Show vor Publikum sorgt diesmal Giovanni Zarrella (48) mit seiner großen Samstagabendproduktion Die Giovanni Zarrella Show für einen Ausnahmezustand auf dem Gelände. Wegen der umfangreichen Bühnen- und Technikaufbauten für die Schlagershow kann der Sender am Folgetag keine reguläre Fernsehgarten-Ausgabe stemmen und greift deshalb zu einem besonderen Ersatzprogramm, wie das ZDF nun ankündigt.

Zur gewohnten Sendezeit um 12 Uhr zeigt das ZDF eine Wiederholung der Sondersendung "ZDF-Fernsehgarten – Das Quiz". In der nostalgischen Ausgabe dreht sich alles um 40 Jahre Showgeschichte, inklusive vieler Rückblicke auf legendäre Momente der sonntäglichen Kultsendung. Unter den prominenten Gästen des Quiz-Specials sind unter anderem Schauspielerin Janine Kunze (52), Comedian Lutz van der Horst (50) und Sänger Vincent Gross (29) zu sehen, die sich durch Fragen und Spiele rund um den Fernsehgarten knobeln.

Giovanni Zarrellas Show sorgt in dieser Saison nicht zum ersten Mal für Aufsehen. Da für die ZDF-Produktion mehrere Schlagerstars eingeplant wurden, musste zuletzt die "4. Schlagernacht der Stars" im niedersächsischen Wiesmoor ihr Programm umschmeißen. Gleich drei Künstler – darunter Kerstin Ott (44) und Vincent Gross – standen für das Schlagerevent am 8. August nicht mehr zur Verfügung, weil sie für Giovannis ZDF-Show gebraucht wurden. Der ZDF-Fernsehgarten existiert seit 1986 und gehört damit zu den dienstältesten Formaten im deutschen Fernsehen. Andrea Kiewel moderiert die Sonntagssendung bereits seit dem Jahr 2000.

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Imago Andrea Kiwi Kiewel im ZDF-Fernsehgarten in Mainz, Mai 2026

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Getty Images Giovanni Zarrella, Ilse DeLange, and Sascha Vollmer und Alec Völkel bei der Giovanni Zarrella Show

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Imago Andrea "Kiwi" Kiewel im ZDF-Fernsehgarten in Mainz, Juni 2026