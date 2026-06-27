Kühlgelee im Drink: Kai Havertz geht mit Urlaubsstory viral

Das Internet vergisst nicht, und im Fall von Nationalspieler Kai Havertz ist das ein absoluter Segen für die Lachmuskeln seiner Fans. In einem älteren TikTok-Clip, der sich derzeit wieder steigender Aufrufzahlen erfreut, packt Kumpel Julian Brandt (30) eine herrlich bizarre Urlaubsanekdote aus und erinnert sich sichtlich amüsiert: "Wir waren letztes Jahr zusammen im Urlaub und irgendwann wollte Kai sich Eiswürfel holen." Doch der Beutezug an die Minibar kulminierte laut dem BVB-Star in einem überraschenden chemischen Desaster: "Am Ende ist rausgekommen, dass er ein Kühlpack aufgeschnitten und dieses blaue Gelee in sein Glas gepackt hat."

Dass dieser nostalgische Urlaubs-Fail genau jetzt wieder die Social-Media-Plattformen flutet, ist kein Zufall: Bei der Fußball-WM in den USA begeistert Kai aktuell unzählige Fans, während dieser Clip den sonst so fokussierten Athleten einmal mehr als wunderbar verpeilten Normalo entlarvt. So fasst auch Julian die alltägliche Tollpatschigkeit seines Freundes im Clip perfekt zusammen: "So ist Kai halt auch. Neben dem Topspieler ist er teilweise einfach ein absolut verpeilter Mensch und kippt sich dann so einen Kühlpack in sein Getränk", lacht der BVB-Star, richtet sich dann aber direkt an seinen Kumpel, der im Interview neben ihm sitzt, und schiebt ein kleinlautes "Sorry, Bro." nach.

Kais Karriere im Profifußball begann früh: Bei Bayer Leverkusen entwickelte sich das Offensivtalent schnell zum Leistungsträger und stellte als jüngster Spieler mit 100 Bundesliga-Einsätzen einen historischen Rekord auf. Der logische Karriereschritt folgte im Jahr 2020: Ein hochkarätiger Mega-Transfer spülte den Offensivstar zum FC Chelsea nach London, wo er mit seinem goldenen Siegtor im Champions-League-Finale 2021 Fußballgeschichte schrieb. Inzwischen dirigiert der junge Vater die Offensive beim Arsenal FC und gehört auch in der Nationalmannschaft zum unverzichtbaren Stammpersonal. Auf dem Rasen gibt sich der 27-Jährige stets als feiner Techniker – eine Tatsache, die den Kontrast zu seiner kleinen Kühlpack-Panne nur noch schöner macht.

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Imago Kai Havertz beim WM-Spiel Deutschland gegen Elfenbeinküste in Toronto, Juni 2026

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Getty Images Julian Brandt, Borussia-Dortmund-Spieler

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Imago Die deutsche Startelf am 19. Juni 2026 bei der Fußball-WM in Toronto