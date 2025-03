Diese Stars gratulieren Kai und Sophia Havertz zur Geburt

Vor wenigen Stunden überraschten Kai Havertz und seine Frau Sophia ihre Fans mit einer niedlichen Neuigkeit: Das Baby der beiden ist auf der Welt! Mit ihnen freuen sich Tausende Menschen – unter dem Instagram-Beitrag, mit dem sie die Geburt ihres kleinen Jungen verkündeten, finden sich auch zahlreiche Glückwünsche von ihren Promi-Kollegen. So gratulieren unter anderem die Spielerfrauen Sara Gündogan, Leonita Xhaka und Alicia Andrich. Auch Podcaster und Moderator Tommi Schmitt (36) kommentiert das niedliche Foto mit einem Herz-Emoji.

Kais Fußballer-Kollegen reihen sich ebenfalls in die Kommentarspalte ein, um ihrem Kumpel zum ersten Kind zu gratulieren. Kevin Volland (32), Antonio Rüdiger und Thomas Teye Partey schreiben "Herzlichen Glückwunsch" oder drücken ihre Freude über die Neuigkeit mit verschiedenen Emojis aus. Auch der aktuelle Verein des 25-Jährigen, der F.C. Arsenal, und der DFB schicken Glückwünsche, während viele Fans den Neugeborenen schon jetzt als "Havertz 2.0" bezeichnen. Eine Followerin findet besonders schöne Worte und schreibt: "Ihr werdet die besten Eltern."

"Willkommen auf der Welt, unser kleiner Junge. Wir lieben dich so sehr", schrieb der stolze Papa zu einer niedlichen Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der er und seine Frau die Hand ihres Babys in ihren halten. Im Juli vergangenen Jahres gaben sich die beiden das Jawort, nachdem sie bereits seit ihrer Jugend ein Paar waren. Zusammen durchlebten sie schon einige Höhen und Tiefen – so brachte die Berühmtheit des Profikickers nicht immer nur Wohlwollen in ihr Leben. Nach einem verschossenen Elfmeter von Kai im FA Cup gegen Manchester United erhielt die Beauty sogar erschreckende Drohungen.

Fußballspieler Kai Havertz und seine Frau Sophia Havertz

Kai Havertz, Fußballer

