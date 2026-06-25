Deshalb tragen Kimmich, Havertz und Co. pinke Schuhe bei WM

Am Donnerstagabend werden sie endlich wieder geschnürt: die pinken Fußballschuhe der deutschen Nationalmannschaft. Doch was hat es eigentlich mit den auffälligen Tretern auf sich, die schon beim Auftaktspiel von Joshua Kimmich (31), Kai Havertz und Co. für Gesprächsstoff sorgten? Während einige Fans dahinter eine skurrile Absprache im Team vermuteten, erklären inzwischen mehrere internationale Medien: Hinter dem Farbrausch bei der Fußball-WM steckt eine Strategie der großen Sportausrüster. So verpflichten führende Sportartikelhersteller ihre Vertragsspieler seit jeher dazu, jeweils die neuesten Modelle zu präsentieren – und diese sind nun mal aktuell flächendeckend in Neonpink und Magenta gehalten.

Als Grund für die extravagante Farbwahl nennen die Hersteller die gute Sichtbarkeit der Schuhe durch den hohen Komplementärkontrast zum grünen Rasen. Auch Deniz Undav ließ sich überzeugen: Während der Angreifer auf dem offiziellen Mannschaftsfoto noch als Einziger klassische schwarze Treter trug, wechselte er für das Spiel zur pinken Variante. DFB-Kapitän Joshua gab laut The Athletic jedoch offen zu: "Generell habe ich mir über die Farbe Pink noch nicht so viele Gedanken gemacht." Er trage, wie die allermeisten seiner Kollegen, schlicht das, was sein Ausrüster ihm schicke. Eine Ausnahme bildet Bayern-Star Michael Olise, der bewusst auf einen Ausrüstervertrag verzichtet und daher weiterhin in schlichten weißen Schuhen aufläuft. Auch Superstar Lionel Messi (39) genießt ein besonderes Privileg: Er spielte in hellblau-weißen Schuhen in den argentinischen Landesfarben.

Im deutschen Teamquartier in Winston-Salem hatte Joshua zuletzt schon mit ganz anderen Aufregern zu tun. Bei einem Rundgang auf dem Gelände der Wake Forest University stieß der DFB-Kapitän auf eine giftige Schlange. Der vierfache Familienvater, der in der Heimat als passionierter Hobbygärtner viel Zeit im Grünen verbringt, zeigte sich von der Begegnung mit der amerikanischen Tierwelt nachhaltig beeindruckt. Der Natur rund um das Mannschaftsquartier in Winston-Salem begegne er nun mit spürbar mehr Respekt.

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Imago Die deutsche Startelf am 19. Juni 2026 bei der Fußball-WM in Toronto

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Getty Images Deniz Undav beim Nations-League-Spiel gegen die Niederlande im September 2024

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Getty Images Joshua Kimmich, Robin Gosens und Nico Schlotterbeck, Oktober 2024