Neu-Papa Kai Havertz zeigt sich erstmals mit Baby im Netz

Kai Havertz ist überglücklich: Der Fußballstar und seine Frau Sophia sind seit Ende März stolze Eltern eines Sohnes. Nun gibt der Spieler des Arsenal F.C. einen Einblick in seinen Alltag als Neuvater. Auf Instagram teilt der 25-Jährige mehrere Fotos, die ihn in liebevollen Momenten mit seinem Baby zeigen. Mit Babytrage und Hunden an der frischen Luft, beim Spaziergang mit dem Kinderwagen und sogar beim Training ist der Fußballer zu sehen. In einem Beitrag schrieb Kai: "Es waren 14 Wochen voller Spaß, Schmerz und Liebe. Es ist so schön, wieder beim Team zu sein!"

Dass diese 14 Wochen für Kai nicht nur voller Freude, sondern auch von Herausforderungen und Schmerzen geprägt waren, hat einen Grund: Der Fußball-Nationalspieler hatte sich zuletzt mit einer Oberschenkelverletzung geplagt – auf einem Foto trägt er sogar noch Krücken bei sich. Zuletzt hatte er gegenüber Kicker betont, dass er auf eine zeitnahe Rückkehr hoffe. "Ein genaues Datum zu sagen, wäre unprofessionell", verriet Havertz. "Bisher läuft meine Genesung aber nach Plan." Doch das scheint Kai nicht davon abzuhalten, sich auch intensiv seiner neuen Vaterrolle zu widmen. Mit seiner Rückkehr aufs Spielfeld hat Kai Havertz nun zwei große Aufgaben: Einerseits will er für sein Team kämpfen, andererseits steht sein Sohn offensichtlich im Mittelpunkt seines Lebens.

Der kleine Junge wird von seinen Eltern offenbar liebevoll umsorgt. Bereits bei seiner Geburt teilten Kai und Sophia ihre Freude mit einem schlichten, aber emotionalen Instagram-Post. Mit den Worten "Willkommen auf der Welt, unser kleiner Junge. Wir lieben dich so sehr!" machten sie die Geburt offiziell bekannt. In den Kommentaren sammelten sich zahlreiche Gratulationen von Fans, Freunden und Kollegen. Sophia, mit der Kai seit Kurzem verheiratet ist, steht wohl voll hinter ihrem Mann und seiner Karriere, während das Paar sein neues Familienleben genießt. Auch diesmal zeigen sich die Fans begeistert von den Einblicken und freuen sich, wie glücklich der Fußballer in dieser besonderen Phase seines Lebens wirkt.

Anzeige Anzeige

Instagram / kaihavertz29 Kai Havertz mit seinem Sohn im Kinderwagen 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kaihavertz29 Kai Havertz, Sophia und die Hand ihres Neugeborenen