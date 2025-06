Transformation: Kai Havertz zeigt seine stählernen Muskeln

Kai Havertz sorgt derzeit für Furore – aber diesmal nicht auf dem Fußballplatz! Der Nationalspieler und Arsenal-Star verblüfft seine Fans mit einer beeindruckenden Transformation. Auf Instagram zeigt er sich durchtrainiert wie nie zuvor. In einem engen weißen Trainingsshirt posiert der 25-Jährige an verschiedenen Geräten, stemmt Gewichte und beweist bei Klimmzügen seine neu gewonnene Stärke. "Loading", schreibt Kai unter die Fotos und scheint damit anzudeuten, dass seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Die Reaktionen? Durchweg begeistert. So schreibt ein Fan: "Maschine!", und der Moderator Kai Pflaume (58) merkt augenzwinkernd an: "Über die Massephase bist du offensichtlich schon hinaus."

Die Wandlung des schlaksigen Fußballers zum durchtrainierten Muskelpaket kommt nicht von ungefähr. Nach einer schweren Oberschenkelverletzung im Februar, die ihn drei Monate außer Gefecht setzte, scheint Kai die Zeit im Fitnessraum optimal genutzt zu haben. Arsenal-Trainer Mikel Arteta (43) lobte ihn: "Er ist in großartiger Verfassung. Havertz hat alle Maßstäbe zerstört, die wir in den vergangenen zehn Jahren im Fitnessraum hatten." Allerdings verpasste der Nationalspieler aufgrund seiner Blessur nicht nur fast die gesamte Rückrunde, sondern auch die Nations-League-Spiele – sehr zum Bedauern von Bundestrainer Julian Nagelsmann (37).

Neben den sportlichen Erfolgen scheint Kai Havertz auch privat sein Glück gefunden zu haben. Im März dieses Jahres feierte der Fußballer die Geburt seines ersten Kindes. Der Sportler und seine Frau Sophia verkündeten die süßen Nachrichten auf Instagram. Das Ehepaar veröffentlichte ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Kai und Sophia die Hände des kleinen Nachwuchses umarmen. "Willkommen auf der Welt, unser kleiner Junge. Wir lieben dich so sehr!", schrieben die stolzen Eltern zu dem Schnappschuss.

Getty Images Kai Havertz, Fußballer

Instagram / kaihavertz29 Kai Havertz beim Waldspaziergang mit seinem Sohn 2025

